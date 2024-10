A lenda dos comandantes, Brian Mitchell, elogia Jayden Daniels, ‘Sky Is the Limit’

Jayden Daniels conquistou a base de fãs dos Commanders com seu jogo até agora neste ano… e claramente um dos melhores jogadores de todos os tempos da franquia também – como Brian Mitchell encomendado TMZ Esportes ele está extremamente impressionado com a nova estrela estreante de Washington.

Em cinco jogos, Daniels tem os Commanders em 4-1 e no topo da NFC East… e Mitchell diz que agora é evidente para ele que o potencial do sinalizador de 23 anos é enorme.

Mitchell – que é co-apresentador “B Mitch e Finlay,” um talk show esportivo da área de DC – nos disse que podia ver a maturidade de Daniels a um quilômetro de distância, logo depois que Washington o levou com o número 1. 2ª escolha geral no draft da primavera… mas ele disse que o que realmente o impressionou no produto LSU foi a maneira como ele manteve seu ímpeto mesmo depois de ser nomeado QB1 do time no verão.