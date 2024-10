A linha avançada do Barcelona é inacreditável Hansi Flick

O técnico do Barcelona, ​​​​Hansi Flick, elogiou o ataque “inacreditável” de Robert Lewandowski, Raphinha e Lamine Yamal após a vitória do líder da LaLiga por 3 a 0 sobre o Alavés, no domingo.

Lewandowski marcou um hat-trick no primeiro tempo em Mendizorroza, com dois dos gols de Raphinha, com o Barça restaurando a vantagem de três pontos sobre o Real Madrid no topo da tabela antes do intervalo internacional.

Nenhum jogador marcou mais gols nas cinco principais ligas da Europa nesta temporada do que Lewandowski (10 gols, duas assistências), enquanto tanto Raphinha (cinco gols, quatro assistências) quanto Yamal (quatro gols, cinco assistências) também figuram entre os oito jogadores. estar envolvido em nove ou mais objetivos.

“Claro que estamos trabalhando [the chemistry between them]”, disse Flick em entrevista coletiva quando questionado sobre quanto trabalho foi feito para ajudar o trio a se consolidar.

“Todo treino e quando você tem reuniões você mostra do lado tático e também as posições são muito importantes. Eles estão muito bem e a dinâmica desses jogadores é inacreditável e nos ajuda muito.

“No final marcamos tantos golos, o que é bom para nós e ajuda-nos também nos próximos jogos a ter esta confiança no nosso jogo, na nossa ideia de jogar futebol”.

Em 11 partidas em todas as competições, o Barça já venceu por três ou mais gols em cinco ocasiões, com Lewandowski, que completou 36 anos em agosto, retrocedendo os anos para desempenhar um papel de destaque sob o comando de Flick.

Em todas as competições, o internacional polaco já marcou 12 vezes e tem uma média superior a um golo por jogo.

Raphinha, Lamine Yamal e Robert Lewandowski estão em boa forma pelo Barcelona. David Ramos/Getty Images

“Todos apoiam Lewy e ele sabe o que fazer na área – na frente do gol ele é o melhor jogador para mim”, acrescentou Flick.

“Ele tem sido incrível durante um período tão [long] período, marcar tantos gols é muito bom. Estou muito feliz com ele. Você pode ver que ele está 100% em forma e os outros companheiros estão apoiando-o muito bem”.

Raphinha, que foi capitão do Barça contra o Alavés, também está em boa forma nesta temporada. A cobrança de falta marcou o primeiro gol de Lewandowski contra o Alavés e ele liderou um contra-ataque que também terminou no segundo.

“A dinâmica dele é muito boa e acho que ele ainda pode melhorar ainda mais”, disse Flick sobre o internacional brasileiro, que também marcou um e fez outro na vitória no meio da semana sobre o Young Boys pela Liga dos Campeões.

“Quando ele está no seu nível mais alto, ele pode marcar um gol hoje. Mas estou muito feliz por ele, é inacreditável o que ele está fazendo.”

O Barça já venceu oito dos nove primeiros jogos da LaLiga sob o comando de Flick, seis dos quais foram fora de casa, marcando 28 gols.

A forma deles os levou a ser comparados ao time de Flick, o Bayern de Munique, mas ele estava ansioso para minimizar essa comparação antes de uma sequência complicada após a pausa internacional, com partidas contra Sevilla, Bayern e Madrid no final de outubro.

“Não gosto de comparar isso porque é um time diferente [and] situação”, disse ele. “Esta equipe é completamente diferente. É muito bom trabalhar com eles. Neste momento sinto-me muito bem, mas também sei que no futebol as coisas podem mudar muito rapidamente.

“Todo jogo é importante e é isso que gostamos de trabalhar, passo a passo, mas é incrível quando você vê o desempenho da equipe e o clima no vestiário, é muito bom ver. também para os próximos jogos, porque são muito difíceis.”

A vitória do Barça em casa do Alavés foi ligeiramente prejudicada pela lesão precoce de Ferran Torres, que foi substituído logo no início devido a um problema numa coxa. Ele se retirou da seleção espanhola, mas Flick não foi capaz de informar quanto tempo ele poderá ficar afastado.