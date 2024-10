A mãe de Matthew Perry diz que ele teve uma premonição de que algo iria acontecer

Mateus Perry a mãe, Suzanne Morrison está se abrindo sobre seu vínculo com seu falecido filho – revelando que de repente tudo mudou para melhor… quase como se ele tivesse uma premonição sobre o que estava por vir.

Em uma prévia do próximo episódio de “HOJE”, que irá ao ar na íntegra em 28 de outubro – aniversário de um ano da morte de Matthew – Suzanne relembrou uma conversa particularmente comovente com seu filho, que lhe disse: “Eu te amo muito e estou muito feliz por estar com você agora.”