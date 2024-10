A magia por trás da bola lunar de Russell Wilson

PITTSBURGH – Parecia que Pat Freiermuth não conseguiria pegar a bola que passou por cima de sua cabeça no Acrisure Stadium em 20 de outubro.

Mas quando o tight end do Pittsburgh Steelers desceu pela linha lateral, a bola despencou e apareceu alguns metros à sua frente. Com o braço estendido, Freiermuth inclinou-o para si e fez um movimento acrobático de 21 jardas.

Só assim, Freiermuth entendeu a magia de uma bola lunar de Russell Wilson.

“Eu realmente não achei que conseguiria, mas ele disse que viu que o zagueiro agarrou meus braços e sabia como fazer isso um pouco mais”, disse Freiermuth à ESPN. “Acho que apenas o conhecimento dele sobre nossa velocidade, nossa habilidade de jogo – ele coloca isso em uma posição onde podemos fazer uma jogada, mas a defesa não.”

O arremesso para Freiermuth percorreu 15,1 jardas aéreas, uma das sete tentativas de mais de 10 jardas aéreas de Wilson naquele jogo, uma vitória por 37-15 sobre o New York Jets. Além de completar três das quatro tentativas entre 10 e 19 jardas aéreas ele completou duas das três em arremessos que percorreram pelo menos 20 jardas aéreas igualando em um jogo o número total de passes completados nesta temporada por zagueiros como Justin Herbert Anthony Richardson e Joe Flacco. Wilson postou uma classificação de passador de 109,7 nesses lançamentos de mais de 20 jardas aéreas, com uma porcentagem de conclusão de 35,8% acima da expectativa.

Enquanto isso, em sua passagem de seis jogos como titular, Justin Fields completou 6 de 19 tentativas em arremessos de mais de 20 jardas aéreas, com uma porcentagem de conclusão de menos 8,2% acima da expectativa.

“Esse é o ponto forte de Russ”, disse o coordenador ofensivo Arthur Smith sobre o passe profundo. “Ele será o primeiro a dizer: somos gananciosos, queremos mais. Historicamente, foi isso que fez dele o jogador que é.

“Muitas dessas coisas, você pode perfurar essas coisas, mas alguns caras têm uma ótima noção disso. Colocar as coisas na frente, saber para quem você está jogando, o quanto você precisa liderá-los, jogando as coisas lá . Eu creditaria isso a toda a sua formação atlética.

A bola lunar de Wilson está na liga há mais de uma década, mas é nova no ataque dos Steelers deste ano – e é a adição que faz a diferença que ajuda a dar a Wilson a vantagem sobre Fields com um ataque de passe mais completo em exibição contra os New York Giants no “Monday Night Football” (20h15 horário do leste dos EUA, ESPN/ABC/ESPN+).

Algumas finalizações foram o subproduto de recepções circenses de alto esforço por parte dos jogadores em posição de habilidade em passes inferiores, mas em sua primeira partida como Steeler, Wilson ajudou a abrir o ataque, mostrando disposição para lançar a bola fundo e dar seus recebedores a chance de fazer uma jogada.

“Isso ajuda qualquer ataque, especialmente o nosso, apenas conseguir aqueles grandes pedaços”, disse o wide receiver Calvin Austin III. “Indo dos seus próprios 20 para os 20 do oponente, você elimina qualquer coisa ruim que possa acontecer nesses 60 metros ou algo assim. Você elimina todos os erros apenas daquele grande pedaço que ganha. Isso nos coloca em melhores posições.”

A bola lunar do quarterback Russell Wilson está na liga há mais de uma década, mas é nova no ataque dos Steelers deste ano. Foto de Joe Sargent/Getty Images

TRÊS JOGOS ANTES Freiermuth arremessou sua primeira bola lunar, o wide receiver George Pickens agarrou sua segunda bola da noite, uma recepção improvável enquanto encurralava a bola que ricocheteou no capacete de um defensor.

Assim como o passe para Freiermuth, Wilson lançou a bola em órbita por cima da defesa.

Para seus recebedores, o ar que Wilson coloca no arremesso é uma das principais coisas que distingue a bola lunar de Wilson de outros passes profundos.

“As coisas ficam um pouco diferentes”, disse Pickens. “Muitos caras jogam muitas bolas de vela, tentando te levar pelo campo ou meio que com o ombro tentando te parar. Russ conseguiu uma boa bola profunda só porque ela caiu no céu porque ele a jogou muito alto. “

Ao colocar tanto ar sob ela, Wilson dá aos seus recebedores mais tempo para rastrear a bola e se ajustar ao lançamento.

“Depois de passar por baixo, ele quase cai no bolso”, disse Austin. “Então eu definitivamente digo que isso torna tudo um pouco mais fácil.”

Não é apenas a altura da bola lunar de Wilson que a torna especial, é como a bola desce do pico do passe. Depois de atingir o ápice do arco, o nariz da bola vira para baixo, impulsionando o passe em direção ao recebedor pretendido.

Os jogadores comparam a recepção do passe a um chute.

“É como um punt porque vira”, disse Austin, que também é o principal retornador de punts dos Steelers. “Algumas bolas ficam planas, mas o nariz dele mergulha, então simplesmente cai ali.”

“Ahhh é a velha BOLA DA LUA!” Russell Wilson NO DINHEIRO para George Pickens. 📺 NBC e Pavão pic.twitter.com/UOCvAI79PL – Domingo à noite futebol na NBC (@SNFonNBC) 21 de outubro de 2024

O que diferencia Wilson de outros prolíficos arremessadores de bola profunda não é apenas a trajetória de seus passes, mas a consistência de suas finalizações. Desde que foi convocado pelo Seattle Seahawks em 2012, Wilson completou 41,2% dos arremessos tentados além de 20 jardas aéreas, o terceiro entre todos os quarterbacks naquele período. Ele também completou 330 passes de pelo menos 20 jardas aéreas, o recorde da liga, desde que entrou na liga. O quarterback do Los Angeles Rams, Matthew Stafford, que disputou seis jogos a menos, está atrás de Wilson, com 281 passes concluídos.

“Tento dar uma chance aos caras”, disse Wilson à ESPN. “Eles sempre fazem um bom trabalho em me fazer parecer meio decente e fazem ótimas jogadas. Acho que o mais importante é que, sim, estou definitivamente jogando isso para a lua há muito tempo, e deixo vir para baixo e deixá-los ter a chance de fazer uma ótima jogada. São necessárias muitas repetições.

As bolas lunares de Wilson podem ser um sonho para seus recebedores, mas são um pesadelo para os jogadores de defesa.

O cornerback Donte Jackson, que passou seis anos no Carolina Panthers antes de ser negociado com o Steelers na entressafra, lembra-se de ter enfrentado um passe profundo de Wilson em 2019, quando disparou uma jarda de 58 jardas para o wide receiver Josh Gordon.

“Foi como uma sequência”, disse Jackson, balançando a cabeça. “Josh Gordon percorreu nossas três profundidades e simplesmente colocou isso [ball] lá fora e ele correu bem embaixo dela, a bola profunda. Foi um lance louco.”

Apesar de todas as características positivas da bola lunar para jogadores com habilidade ofensiva, ela tem o efeito inverso para jogadores defensivos, tornando-a mais difícil de interceptar. Com uma proporção de touchdown para interceptação na carreira de 3,17, Wilson ocupa o segundo lugar, atrás de Aaron Rodgers, entre todos os quarterbacks com pelo menos 1.500 tentativas de passe.

“É mais um desafio para um [defensive back] porque nem sempre pegamos esse tipo de bola”, disse Jackson. “Quando você está correndo com um cara que tem esse tipo de habilidade para correr por baixo, é meio natural para um recebedor. Para um DB, é meio difícil rastreá-los quando eles estão flutuando no ar, porque esse cara sabe que vai correr por baixo dele.”

E não é apenas uma bola frustrante para jogadores do secundário. Como muitos dos lançamentos de destaque de Wilson ocorreram enquanto ele estava lutando e estendendo a jogada, as bolas lunares também diminuem o passe rápido.

“Qualquer quarterback, se você sentir que está preso e então eles fizerem um lançamento mágico como esse, você precisa se recompor”, disse o defensor Cam Heyward. “É definitivamente mais difícil para a defesa quando você está virando o campo.”

O quarterback do Atlanta Falcons – e colega de classe do draft de 2012 – Kirk Cousins ​​​​lembra-se de ter ficado impressionado com a combinação de Wilson de disputas para estender o jogo com suas bolas lunares quando a dupla se enfrentou na faculdade, quando Wilson era membro do Wisconsin Badgers e Cousins ​​​​jogou pelo Michigan State .

“Jogamos no meu último ano, vendo a bola subir, foi como ‘Bombas sobre Bagdá’”, disse Cousins. “Às vezes ele está fora do horário e você fica tipo, ‘Uau.’ Então, ele sempre teve essa habilidade de estender, e quando ele estende, você sabe, ele está procurando a grande jogada.”

‘Ninguém nunca me disse para jogar a bola da lua’, disse QB Russell Wilson. ‘…Eu comecei a fazer isso, e não sei, simplesmente veio.’ Ron Chenoy-USA TODAY Sports

WILSON NÃO SE LEMBRA a primeira vez que ele jogou uma bola lunar, mas ele imagina que foi provavelmente um dos milhares de passes que ele deu para seu irmão mais velho, Harry, no quintal de sua casa em Richmond, Virgínia, quando era criança. Por orientação de seu pai, Wilson começou seus dias com sessões de arremesso às 5h30 com Harry, que passou a jogar futebol americano universitário.

“[Harry] era mais velho do que eu, mas ele realmente conseguia correr”, disse Wilson. “Eu estava apenas jogando isso no campo para ele nas rotas de correio.”

À medida que envelhecia, Wilson pensava em seu passe como uma cesta de 3 pontos de Steph Curry, arqueando a bola o mais alto que podia, maravilhando-se com sua trajetória.

Ele também percebeu que, por ter mãos maiores do que o normal para sua estatura abaixo de 1,80 metro, ele tinha mais controle sobre como e onde lançava a bola. Wilson perfurou o passe diligentemente e foi a todos os principais campos de futebol e academias de passes, mas durante todo o seu trabalho, ninguém lhe disse exatamente como lançar a bola lunar. Ele simplesmente fez isso.

“Não sei se recebi conselhos sobre isso”, disse Wilson, parando para pensar. “Ninguém nunca me disse para jogar a bola da lua. Não era como se alguém estivesse tipo, ‘Ei, deveríamos jogar a bola. Eu comecei a fazer isso e não sei, simplesmente veio.”

Em um acidente feliz, Wilson aprimorou ainda mais sua habilidade natural de arremesso no campo de beisebol.

A capacidade de Wilson de impulsionar a bola no campo e definir uma trajetória específica decorre de anos de treinos de beisebol, disse o técnico de quarterbacks particulares Jake Heaps, que trabalha com Wilson desde que os dois eram companheiros de equipe dos Seahawks em 2017.

“Ele tem uma metade inferior muito forte”, disse Heaps. “Ele é capaz de gerar ótimas RPMs na bola, uma ótima taxa de rotação da bola e tem uma tremenda noção disso.”

Heaps aponta o exercício de lançamento longo do beisebol como algo que ajudou Wilson, que como jogador de campo foi selecionado na quarta rodada do draft da MLB de 2010 pelas Montanhas Rochosas do Colorado, a desenvolver precisão junto com seu alcance no passe.

No exercício, os jogadores começam arremessando para um alvo a 10 metros de distância, recuando gradativamente para aumentar a distância do arremesso. Quando os jogadores alcançam 100 jardas, eles começam a se mover novamente na fase de “pull-down”. À medida que o alcance muda, os jogadores aprendem a ajustar os pontos de lançamento e as trajetórias para manter a precisão.

“Russell teve essa formação e fez isso durante toda a sua vida, onde ele tem um sentimento e uma compreensão tremendos”, disse Heaps. “Se ele erra um arremesso, ele é um dos maiores consertadores, onde você comete um erro e conserta na próxima repetição. Muito disso é apenas sentir. Ele entende: ‘OK, isso não estava certo. Veja como Tenho aquela sensação de passe correto, jogo de pés correto, todas essas coisas.’ E atribuo muito disso à sua experiência no beisebol – e àquelas puxadas longas.”

Ao longo dos anos, os zagueiros mais jovens abordaram Wilson para pedir dicas sobre como lançar a bola lunar.

Como faz com frequência, Wilson fica feliz em dar-lhes conselhos e incentivo.

“É preciso muita prática”, diz Wilson. “É preciso muito tempo. É preciso muita confiança. São necessários muitos grandes jogadores. Tudo isso anda junto.”

Mas a logística exata, a mecânica e o molho secreto que fazem tudo funcionar?

“Você não pode dar tudo”, disse Wilson com um sorriso.

O repórter dos Falcons, Marc Raimondi, contribuiu para esta história.