A mais nova franquia da NWSL se chamará BOS Nation FC

Usando um anagrama para o termo “Bostoniano”, a mais nova franquia da Liga Nacional de Futebol Feminino revelou seu nome na terça-feira: BOS Nation Football Club.

A identidade do clube, que foge ao uso tradicional do nome de uma cidade, “não representa apenas os torcedores, significa uma identidade coletiva composta inteiramente por sua base de torcedores”, afirmou o time em comunicado.

A equipe planeja começar como a 15ª franquia da NWSL em 2026. BOS Nation FC revelou sua marca usando a campanha “Too Many Balls”, um trocadilho sobre o número de times esportivos masculinos famosos em Boston e a necessidade de mais esportes femininos.

A 15ª franquia da NWSL ganhou nome oficial na terça-feira: BOS Nation FC. Foto cortesia do BOS Nation FC

“Este é um momento importante para o esporte feminino em Boston – e para os bostonianos verem que estão totalmente representados no nome do time, na identidade da marca e até mesmo no tom irônico da campanha de inauguração”, Jennifer Epstein, proprietário controlador do BOS Nation FC, disse em um comunicado à imprensa.

A atriz e produtora Elizabeth Banks e a campeã olímpica de ginástica Aly Raisman também foram anunciadas nesta terça-feira como novos investidores na equipe.

“Estou entusiasmado por me juntar a este grupo de proprietários liderado por mulheres, cada uma das quais causou um impacto notável em Boston”, disse Banks num comunicado. “A inspiradora equipe de investidores, juntamente com sua visão voltada para a missão do estádio, deixarão um legado duradouro nas futuras gerações de atletas e torcedores femininos”.

Boston foi a última casa de um time da NWSL em 2017.

O Boston Breakers participou das primeiras cinco temporadas da NWSL antes de desistir no início de 2018, após o fracasso de uma possível venda do time.

A marca Breakers se manteve em três ligas, primeiro na Women’s United Soccer Association (2001-2003), depois no Women’s Professional Soccer (2009-2011) e depois na NWSL.

BOS Nation FC está tentando se distinguir como uma marca totalmente nova.

A equipe planeja reformar o White Stadium em Boston em uma parceria público-privada que recebeu apoio significativo da prefeita de Boston, Michelle Wu.

Na parceria, as Escolas Públicas de Boston utilizariam ao máximo o estádio para sua programação atlética durante todo o ano, com a equipe da NWSL tendo acesso ao estádio para jogos.

O projeto recebeu resistência significativa dos residentes e a construção ainda não foi iniciada antes do que se espera que seja o primeiro jogo da NWSL em 2026.

Boston começará a jogar na NWSL ao lado de um 16º time, que a NWSL espera selecionar nas próximas semanas.

O logotipo do BOS Nation FC será revelado posteriormente.

“Championship Green” permanecerá como a cor primária do time – ela tem sido usada para a marca temporária desde que o time foi anunciado no ano passado – atraindo comparações com o atual campeão da NBA, Boston Celtics.

A família de Epstein detém participação minoritária no Celtics.

As cores de destaque da marca são “Relentless Raspberry, Loyal Charcoal, Daring Pink, Rise Yellow e Orange Press, que falam da rica diversidade dos bairros de Boston e dos valores do time e sinalizam uma nova era no cenário esportivo da cidade”.