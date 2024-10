A ‘maldição’ de Drake deixou os fãs em pânico enquanto o rapper usava a camisa de craque antes da World Series

Tele ‘Maldição de Drake’ é um fenômeno notório no mundo dos esportes, onde os fãs acreditam que sempre que o rapper canadense Drake apoia publicamente um time ou jogador, eles inevitavelmente perdem. Ao longo dos anos, essa chamada maldição se tornou uma piada corrente nas redes sociais, à medida que as pessoas culpam Drake pela queda de vários times e atletas importantes. Seja na NBA, na NFL ou mesmo em esportes de combate, a maldição parece não conhecer limitescom os fãs esperando ansiosamente que Drake não apareça vestindo a camisa de seu jogador favorito.

O suposto azar de Drake começou com alguns casos notáveis. Em 2019, por exemplo, o Alabama Crimson Tide sofreu uma perda chocante para o Tigres Clemson no Campeonato Nacional depois que Drake apoiou publicamente o Alabama. No entanto, esse não foi um evento isolado.

Ele também amaldiçoou times como o Toronto Raptors (embora eles tenham vencido apesar dele) e lutadores como Conor McGregor, que perdeu para Khabib Nurmagomedov breve depois de obter o selo de aprovação de Drake. E o azar não parou por aí.

Drake até apostou mais de um milhão de dólares no Dallas Mavericks e Lubrificadores de Edmonton para ganhar campeonatos em suas respectivas ligas, mas ambas as equipes ficaram aquém. Neste ponto, a maldição se tornou uma sensação viral.

Foto da camisa de Ohtani ressurgida alimenta o medo da World Series

Recentemente, os fãs alegaram que a maldição pode ter encontrado sua última vítima: Shohei Ohtani, a estrela mundial do beisebol. Uma foto ressurgida de Drake vestindo uma camisa Ohtani causou alvoroço nas redes sociaiscom as pessoas preocupadas se a maldição iria agora atormentar a carreira de Ohtani.

Esta imagem circulou pela primeira vez quando surgiram rumores de que Ohtani estava pensando em assinar com o time favorito de Drake na MLBo Toronto Blue Jays. Embora Ohtani não tenha ido parar em Toronto, os fãs agora estão convencidos de que a maldição ainda pode afetá-lo.

A reação nas redes sociais foi rápida e implacável. “Por que esse cara simplesmente não consegue cuidar da própria vida e ficar em Toronto ou Houston ou onde quer que seja? Garoto precisa ficar longe‘, brincou um fã. Outro entrou na conversa,’Esperançosamente, Shoverrated vai de 0 a 30 e Drake chora.” O sentimento geral? Os fãs estão preocupados, mesmo com os Dodgers apresentando uma escalação poderosa.

A maldição tem uma história extensa e selvagem e, quer você acredite nela ou não, ela adiciona uma camada extra de drama aos esportes. Se Ohtani ou sua equipe vacilarem, isso apenas aumentará a lenda da Maldição de Drake. Se tiverem sucesso, talvez, apenas talvez, a maldição seja finalmente quebrada. De qualquer forma, é difícil livrar-se da superstição quando se trata das previsões esportivas de Drake.