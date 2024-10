À medida que a agência gratuita se aproxima, Soto leva os Yankees à World Series

CLEVELAND – O homem que melhor conhece Juan Soto não teve dúvidas.

Soto estava na área do batedor no Progressive Field. Dois contra, dois fora, jogo empatado, 10ª entrada, outro clássico entre o New York Yankees e o Cleveland Guardians se formando na American League Championship Series no sábado. Mais uma noite de emoções e drama com os Yankees, uma vitória em sua primeira participação na World Series em 15 anos. Outra oportunidade para Soto entregar sob pressão. E Juan Soto Sr. sabia, ele simplesmente sabia, que seu filho iria superar.

A marca registrada de Soto embaralha depois de fazer o primeiro arremesso para uma bola. Os olhares fixos depois de errar quatro arremessos seguidos. Sua recusa em ceder. Juan Sr. sentiu que seu filho estava em seu elemento.

“É isso que ele faz: ele atua na embreagem”, disse Juan Soto Sr. em espanhol. “Ele trabalha sob pressão. E eu estava completamente confiante. Eu sabia que algo iria acontecer naquela rebatida.”

O que aconteceu foi um momento que viverá para sempre nos destaques dos Yankees: um home run de três corridas na primeira bola rápida que ele viu de Gaddis – uma oferta de 95 mph, na altura da letra, que ele lançou por cima do muro no centro do campo que finalmente enviou os Yankees para a World Series pela primeira vez desde 2009 com uma vitória por 5-2. Eles aguardam o vencedor entre o New York Mets e o Los Angeles Dodgers na NL Championship Series.

“É uma sensação ótima acertar aquele home run e assumir a liderança do time”, disse Soto. “E passando por um grande momento.”

A explosão de Soto foi o segundo home run extra a conquistar uma série de pós-temporada na história dos Yankees, juntando-se ao home run do técnico Aaron Boone no jogo 7 do ALCS de 2003 contra o Boston Red Sox. Foi seu décimo home run na pós-temporada na carreira, empatado em segundo lugar na história da liga principal para um jogador antes de completar 26 anos. Soto completará 26 anos na sexta-feira – no dia do Jogo 1 da World Series.

“Lembro-me de dizer: ‘Oh meu Deus’”, disse o gerente geral dos Yankees, Brian Cashman. “Fiz o sinal de oração. E então soube que teríamos que de alguma forma colocá-lo no final do turno porque esses caras não são fáceis.”

Luke Weaver completou esse trabalho, trabalhando em torno de um único para lançar uma entrada limpa e se recuperar de sua defesa perdida no jogo 3. A defesa selou um jogo que começou com os Guardians assumindo uma vantagem de 2 a 0 com corridas na segunda e quinta entrada. O titular dos Yankees, Carlos Rodon.

Isso preparou o terreno para outra estrela dos Yankees em outubro. Giancarlo Stanton entrou em campo com Gleyber Torres na terceira base e duas eliminações na sexta entrada. No monte estava Tanner Bibee, que, até aquele ponto, havia dado aos Guardiões exatamente o que eles precisavam: 5 ⅔ entradas sem gols. Ele eliminou Stanton nos dois primeiros confrontos. Um terceiro parecia iminente quando Stanton ficou para trás por 0-2, mas Bibee seguiu com três arremessos consecutivos que não foram atraentes o suficiente para Stanton perseguir.

Então, Stanton esperou. Finalmente, ele conseguiu um controle deslizante que Bibee pendurou sobre o prato e atacou, demolindo o beisebol a 117,5 mph logo de cara e a 446 de distância para um home run que empatou o jogo. Foi o terceiro jogo consecutivo de Stanton, de 34 anos, com um home run e todos vieram com dois rebatidas. Foi seu 16º home run em 36 jogos de pós-temporada na carreira, ultrapassando Aaron Judge e Babe Ruth pelo terceiro maior número na história dos Yankees.

“É um momento especial para mim”, disse Stanton, que foi nomeado MVP do ALCS. “É um momento especial. Mas este não é o troféu que eu quero. Quero o próximo.”

Stanton falou em campo enquanto seus companheiros comemoravam com treinadores, pessoal de atendimento, equipe de apoio e familiares. Os torcedores dos Yankees ocuparam os assentos atrás de seu banco de reservas. Eles aplaudiram quando os jogadores fugiram. Eles gritavam os nomes dos jogadores. Ocasionalmente, eles gritavam “Re-assinar Soto!”

A iminente agência gratuita de Soto ficou em segundo plano desde que os Yankees trocaram uma série de jogadores talentosos por ele em dezembro passado. Eles acreditavam que o risco, depois de uma decepcionante temporada de 82-80 sem participação nos playoffs, valia a pena. Ele era o complemento ideal para Judge e um artista comprovado na pós-temporada que eles acreditavam que teria sucesso jogando na cidade de Nova York. Eles estavam certos.

“Precisamos que ele fique”, disse Stanton. “Ele vai ficar. Precisamos trazê-lo para casa e depois o levaremos para casa também.”

Disse Cashman: “Esse era o propósito de apostar tudo. Desistimos de muito e foi um acordo de um ano por muito dinheiro. E então foi uma grande jogada de xadrez, sem dúvida, que foi projetada para aumentar nossas chances.

Essas chances aumentaram no sábado porque Soto não se desviou da abordagem que adota em todas as rebatidas, seja durante o treinamento de primavera em fevereiro ou no palco principal em outubro. Cada aparição de prato é uma batalha um contra um, uma chance de intimidar o arremessador com cada embaralhamento, cada olhar para baixo, cada hack saudável.

Ele venceu outra batalha na 10ª entrada de sábado, contra um dos melhores apaziguadores do beisebol. Quando ele fez isso, o banco de reservas dos Yankees entrou em erupção, os jogadores entrando em campo assim que a bola caiu. Soto parou no meio da linha da primeira base, virou-se para seu time e bateu duas vezes no peito com as duas mãos. O estádio, além dos bolsos dos torcedores dos Yankees, ficou em silêncio.

“Eu queria isso desde o primeiro dia”, disse Soto, que venceu a World Series 2019 com o Washington Nationals. “Eu digo isso desde o treinamento de primavera. Dê-me todos os momentos difíceis. Dê-me todos os momentos difíceis. [at-bat]. Vou assumir a responsabilidade e tentar fazer o meu melhor.”

Juan Sr. assistiu da arquibancada. Nunca houve dúvida em sua mente.

“Eu estava confiante”, disse Juan Soto Sr.. “Ele estava esperando seu arremesso porque não iria acompanhar o arremesso do arremessador. E como ele me disse, se ele cometer um erro, ou se repetir duas vezes, acabou.