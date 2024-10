A misteriosa fantasia de Halloween de Caitlin Clark gera debate entre os fãs da WNBA

Caitlin Clarka estrela em ascensão do Indiana Fever e Rookie of the Year da WNBA, está ganhando as manchetes com sua fantasia de Halloweeno que deixou os fãs em um turbilhão de confusão. Depois de uma temporada de estreia notável, Clark saiu para a arrecadação de fundos do Golden Gala ao lado de Jade Jones, namorada do guarda dos Pacers, Tyrese Haliburton, exibindo uma fantasia que muitos ainda estão tentando decifrar.

Caitlin Clark faz uma péssima impressão de Taylor Swift

Uma noite de glamour e mistério

A Golden Gala, realizada nos arredores de Gainbridge Fieldhouse, foi o cenário perfeito para Clark revelar seu espírito de Halloween. Enquanto Jade deslumbrou em sua interpretação de Sabrina Carpenter, A roupa de Clark gerou questões imediatas. Muitos fãs recorreram às redes sociais, tentando montar o quebra-cabeça de sua fantasia, especulando se ela estava vestida como Mulher-Gato.

Os comentários foram inundados com perguntas como, “Ela é a Mulher-Gato de Anne Hathaway?” e “O que isso combina, Caitlin?” A incerteza em torno de sua roupa só aumentou a intriga, com os fãs ansiosos para saber se ela estava realmente canalizando o personagem icônico da DC Comics ou algo totalmente diferente.

Uma temporada de holofotes

A aparição de Clark no Halloween ocorre depois de uma temporada histórica em que ela teve média de 19,2 pontos, 5,7 rebotes e 8,4 assistências por jogo, líder da liga. Reconhecida por seu excelente desempenho, ela não apenas conquistou o título de Estreante do Ano da WNBA, mas também garantiu uma vaga no time principal da WNBA.