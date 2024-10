A morte de Liam Payne em meio a escândalo: a ex-noiva Maya Henry o acusa de forçar um aborto

TO mundo da música pop está em choque quando Liam Paynea ex-estrela do One Direction, morreu tragicamente na quarta-feira, 16 de outubro, após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, Argentina. As autoridades locais foram chamadas ao local depois que funcionários do hotel relataram um “hóspede fora de controle” devido ao aparente uso de drogas, o que levou à queda fatal do cantor. A polícia agora está investigando o incidente, investigando se foi suicídio ou acidente.

Este evento devastador ocorre poucos meses depois da ex-namorada de Payne Maya Henry fez acusações alarmantes sobre o comportamento abusivo da cantora durante o relacionamento.

Liam Payne postou um vídeo no Snapchat antes de sua morte

Escândalo ressurge

Maya Henry, que namorou Payne por três anos e até estava noiva dele, já havia abalado o cenário da mídia no início deste ano com o lançamento de seu livro autobiográfico ‘Looking Forward’. No livro, O protagonista de Henry, Mallory, embarca em um romance com uma sensação pop, Oliver Smith, cuja carreira reflete a ascensão de Payne à fama.

O que chamou a atenção dos leitores foi a assustadora semelhança entre as experiências de Mallory e o relacionamento na vida real de Maya com Payne. A revelação mais chocante foi o suposto aborto forçado, onde seu parceiro diz a Mallory: “Aborte ou me perca”. Mais tarde, Henry confirmou que a história era baseada em eventos reais, mas evitou nomear Payne diretamente.

Em um vídeo TikTok agora viral, Henry se abriu ainda mais, afirmando: “O que passei na vida real é muito parecido com o que Mallory viveu. Tive que ir para o hospital sozinha depois de complicações.” Suas palavras adicionaram combustível a uma controvérsia já acirrada, com a base de fãs de Payne atacando-a.

Uma história de amor tóxica

As alegações de Henry não pararam com o livro. No mesmo vídeo do TikTok, ela detalhou o assédio constante que enfrentou de Payne após o rompimento. “Ele não parava de me enviar mensagens. Eu o bloqueei, mas ele criava novas contas no iCloud para continuar entrando em contato. Ele até tentou entrar em contato comigo através da minha família e amigos”, disse Henry, visivelmente angustiado.

Além disso, Henry acusou Payne de usar seus fãs devotados como escudo para silenciá-la. “Os fãs dele vinham até mim, alegando que eu estava fazendo isso por atenção ou dinheiro, mas não era o caso”, explicou ela. “É difícil falar quando tantas pessoas defendem alguém que nem conhecem pessoalmente. Vivi com ele durante anos e sei a verdade.”