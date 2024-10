A namorada de Bill Belichick briga com o apresentador de rádio por causa da equipe de líderes de torcida Jab

Bill Belichick namorada líder de torcida, Jordan Hudson está tão furiosa com alguns golpes recentes que um locutor de rádio jogou na direção de sua alma mater … ela agora está lançando um desafio para a mulher na tentativa de envergonhá-la completamente.

A briga começou na segunda-feira… quando Winnie Akoury – que aparece no Kiss 108’s “ Billy e Lisa pela manhã “- destruiu o programa de líderes de torcida da Bridgewater State University.

“Eu poderia ter sido uma líder de torcida do estado de Bridgewater!” ela continuou.

A notícia chegou a Hudson muito rapidamente… e na quarta-feira, ela deixou claro como o dia que está furiosa com as farpas.

Hudson acessou seu Instagram para defender sua antiga universidade – antes de desafiar Akoury a competir nas seletivas do time neste inverno.

“E, já que você está tão confiante de que poderia fazer parte do time, (como você declarou AO VIVO no ar (duas vezes)); eu adoraria que você trouxesse uma equipe de câmera do @ Kiss108 para filmar seu domínio inegável sobre nosso patético pequeno Programa de líderes de torcida DIII 🤗”