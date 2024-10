A namorada de Bill Belichick sorri com o treinador em uma linda postagem nas redes sociais

Bill Belichick está claramente apaixonado por sua namorada – o lendário treinador abriu um raro sorriso com Jordan Hudson em uma postagem recente nas redes sociais… mostrando que afinal ele não é apenas um cara mal-humorado!!

A líder de torcida de 23 anos acessou o Instagram para recapitular seu verão… com várias fotos do oito vezes vencedor do Super Bowl sorrindo de orelha a orelha ao lado de sua namorada.