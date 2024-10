A namorada de Liam Payne diz que deixou a Argentina porque a viagem de 5 dias se transformou em 2 semanas

Liam PayneA namorada de deixou a Argentina sem o cantor dias antes de sua morte… dizendo que não queria ficar muito tempo no mesmo lugar – e foi libertada depois de uma viagem de 5 dias que se transformou em 2 semanas.

Kate Cassidy – uma influenciadora de mídia social baseada em Miami – postou um vídeo narrando sua viagem de volta aos Estados Unidos vindo de Buenos Aires na segunda-feira … dois dias antes de Liam morrer no Hotel CasaSur Palermo.



Cassidy começa o clipe dizendo que está deixando o país porque não gosta de ficar muito tempo no mesmo lugar… dizendo que originalmente planejava ficar 5 dias, mas ficou por cerca de 2 semanas – e , ela só precisava ir para casa.

Mais tarde, KC menciona Liam no clipe… dizendo que ela teve que comprar um travesseiro de pescoço porque – embora ela normalmente viaje com um Squishmallow – ela deu para Liam, que não estava com ela.

O vídeo então dá aos fãs uma visão interna de sua viagem de volta aos EUA… apresentando a refeição que ela comeu e uma rápida visão geral do voo, antes de voltar para sua casa na Flórida, onde ela dormiu em sua própria cama.



Aliás… muitas pessoas online notaram que Liam postou um vídeo em seu Snapchat poucas horas antes de sua morte. A voz de Kate pode ser ouvida no vídeo – obviamente gravado no início da viagem – enquanto Liam mostra suas escavações sofisticadas no país sul-americano.

Como já te dissemos… Liam caiu para a morte Quarta-feira à tarde – e, de acordo com o áudio 911Payne estava no meio de um colapso em seu quarto de hotel no terceiro andar antes de cair.

O gerente disse que um hóspede – provavelmente Liam – estava “sobrecarregado com drogas e álcool”… e os funcionários do hotel estavam preocupados com sua segurança porque não tinham conseguido entrar no quarto nos dias anteriores.