A namorada de Liam Payne, Kate Cassidy, fala sobre a morte do ex-vocalista do One Direction

Namorada de Liam Payne, Kate Cassidyrecentemente falou sobre o falecimento do ex-membro do One Direction, expressando sua gratidão pela demonstração de amor e apoio que recebeu. Em uma postagem sincera no Instagram, ela escreveu: “Obrigado por todas as palavras gentis e amor que foram enviadas para mim. Eu estive completamente perdido.” Ela também pediu privacidade enquanto navega por esse momento difícil.

Cassidy então se dirigiu diretamente a Liam, expressando suas emoções, dizendo: “Liam, meu anjo. Você é tudo. Quero que você saiba que eu te amei incondicional e completamente. Vou continuar a amar você pelo resto da minha vida. eu te amo Liam.” Ela finalizou a mensagem com o número 444, um símbolo que se acredita representar amor e apoio.

Liam Payne postou um vídeo no Snapchat antes de sua morte

O casal estava junto na Argentina poucos dias antes do trágico falecimento de Liam. Eles estavam aproveitando o tempo juntos, como pode ser visto nas fotos excluídas do Snapchat de Liam, onde ele descreveu o dia deles como “adorável”. enquanto passa um tempo com Cassidy. Eles foram vistos sentados ao redor de uma mesa de jantar, discutindo seus planos para o dia, que incluíam atividades como pólo e passeios a cavalo.

É claro que Kate Cassidy está profundamente afetada pela morte de Liam e está pedindo compreensão e espaço para aceitar sua perda. É de partir o coração vê-la compartilhar sua dor tão abertamente, mas também é um lembrete do lado humano das celebridades e do impacto da perda em seus entes queridos.

A morte repentina de Liam deixou fãs e entes queridos chocados e tristes. É uma perda devastadora para a indústria musical e para aqueles que o conheceram e amaram. A notícia de seu falecimento gerou uma onda de homenagens e condolências dos fãs e outras celebridades.

Em tempos como estes, é importante lembrar o impacto das nossas palavras e ações sobre aqueles que estão em luto. O apelo de Kate por privacidade e graça durante este período é um lembrete para respeitar os limites daqueles que estão de luto.