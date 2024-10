A participação especial de Dak Prescott no filme desperta a ira dos fãs: Hollywood ou vencer os jogos dos Playoffs para os Cowboys?

UMEnquanto os craques do Dallas Cowboys estiverem mais preocupados com outras coisas fora do campo do que dentro dele, o time continuará adicionando mais tempo ao jogo. 28 anos se passaram sem chegar ao Super Bowl e, pior ainda, sem sequer chegar ao Campeonato da Conferência Nacional.

Praticamente até agora neste milénio, boas oportunidades de ir longe para a equipa parecem ter sido desperdiçadas porque os jogadores estão mais focados em situações pessoais do que em ter um bom desempenho no campo de futebol. Exemplos incluem A viagem de Tony Romo com a então namorada Jessica Simpson para Los Cabos durante a semana de folga anterior ao jogo da Divisional contra o Gigantes de Nova York em 2007. Dallas terminou a temporada 13-3, mas a distração de Romo (e de seu amigo Jason Wittenque também os acompanhou nas férias) custou a eliminação da equipe.

Dak Prescott reflete sobre a carreira e o futuro da NFL com o Dallas Cowboys

Pelo menos é o que parece para os fãs de Dallas, que agora estão atacando o atual quarterback Dak Prescott. A última aventura de Prescott fora do campo gerou uma mistura de reações, especialmente de fãs já frustrados com o Recorde de 2-2 do Dallas Cowboys nesta temporada. O quarterback fez uma aparição surpresa ao lado Tom Hardy em um comercial do próximo filme da Marvel, Venom: A Última Dançae embora alguns achassem divertido, outros não acharam tão divertido.

No comercial, Prescott é visto caminhando com o personagem de Hardy, Eddie Brock, e até contando uma piada sobre estar perdido. A certa altura, Prescott pede informações sobre como chegar ao estádio de seu time, antes de comentar de forma hilariante: “Podemos finalmente admitir que estamos perdidos?” As coisas tomam um rumo ainda mais inesperado quando Prescott salta em um cavalo infundido com Venom, rindo enquanto brinca: “Isso NÃO está no meu novo contrato!”

Seu foco está em Hollywood ou no futebol?

Embora a participação especial de Prescott tenha tido momentos divertidos alguns fãs não resistiram e atiraram nele. Um fã comparou humoristicamente as habilidades de atuação de Prescott com seu desempenho atual em campo, dizendo: “Sugado assim como ele.” Outro acrescentou: “Então ele é um péssimo QB e um péssimo ator.” E, claro, alguns tiveram que mencionar seu contrato robusto. Um fã escreveu: “Obtém o contrato mais bem pago da liga, e este é provavelmente o seu melhor desempenho até agora.”

Não é nenhum segredo que o contrato de Prescott tem sido um tema quente. Após extensas negociações, ele garantiu um contrato de quatro anos no valor de US$ 240 milhões, tornando-o o jogador mais bem pago da NFL. Ganhando cerca de US$ 60 milhões anualmente, com muito mais de patrocínios, Prescott está sentindo a pressão que acompanha esse salário.

Estatisticamente, o quarterback de 31 anos acumulou 1.072 jardas, seis touchdowns e duas interceptações nas últimas quatro semanas. No entanto, sua taxa de conclusão de 64,4% e as dificuldades dos Cowboys nesta temporada deixaram muitos fãs querendo mais.

Com grandes expectativas sobre os ombros e um início de temporada morno, Prescott tem muito trabalho pela frente se quiser silenciar os críticos e levar os Cowboys ao sucesso.