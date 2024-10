A péssima defesa da Inglaterra dá alarme na derrota para a Alemanha

LONDRES – A Inglaterra foi culpada de um show de terror defensivo contra a Alemanha, em Wembley, quando a equipe de Christian Wück deu um alerta às Lionesses com uma vitória por 4 a 3 em um suspense na sexta-feira.

A partida foi uma repetição da final do Euro 2022, quando a seleção feminina da Inglaterra viveu seu melhor momento, mas esse desempenho ficou a um mundo de distância daqueles dias de comando. Foi alarmante ver a facilidade com que a Alemanha desequilibrou a defesa da Inglaterra, naquele que foi o primeiro jogo de Wück no comando.

A conhecida dupla inglesa de Leah Williamson e Millie Bright, ao lado da experiente Lucy Bronze, foi a culpada pelos três gols da Alemanha no primeiro tempo. A capitã alemã Giulia Gwinn marcou de pênalti apenas três minutos depois que Bright derrubou Linda Dallmann, Gwinn puniu uma defesa desleixada aos 11 minutos e Klara Bühl ultrapassou Bronze para marcar o terceiro, tudo nos primeiros 30 minutos. A Inglaterra respondeu com um duplo de Georgia Stanway – o primeiro de pênalti após Gwinn ter cometido uma falta de handebol, e o segundo aos 36 minutos – mas as Lionesses não conseguiram recuperar o placar no segundo tempo.

A Alemanha marcou o quarto de pênalti aos 72 minutos de Sara Däbritz, quando Russo pegou Pia-Sophie Wolter com uma chuteira perdida, enquanto Lauren Hemp teve um chute aos 76 minutos anulado por impedimento. Bronze aproveitou a má defesa de Ann-Katrin Berger para garantir o terceiro para a Inglaterra, mas não conseguiu empatar.

Esta derrota deixa a Inglaterra muito o que ponderar antes da África do Sul, em Coventry, na terça-feira, e da seleção feminina dos EUA, que está à espreita no final de novembro, antes da Euro no próximo verão. –Tom Hamilton

Defesa desastrosa deixa dúvidas para Wiegman antes de 2025 Euros

A Inglaterra teve um show de terror defensivo.

Todos os três gols da Alemanha no primeiro tempo resultaram de erros defensivos, com Millie Bright sofrendo o pênalti antes de Jess Carter e Leah Williamson serem pegas fora de posição na preparação para os gols subsequentes. Este não foi o fim dos seus problemas defensivos, já que as suas lutas na defesa persistiram durante toda a noite. Lucy Bronze também não conseguiu controlar quem ela estava marcando e a defesa caótica e confusa na área quase deu chances aos atacantes alemães.

A técnica das Lionesses, Sarina Wiegman, foi forçada a defender sua escolha de zagueiros centrais após a má forma de Williamson antes de entrar no campo das Lionesses. Williamson sofreu muito nas derrotas consecutivas do Arsenal para o Bayern de Munique e o Chelsea antes de se tornar um reserva não utilizado contra o West Ham e depois se transferir para a Inglaterra.

Sem Niamh Charles (luxação no ombro), Carter, do Gotham FC, foi chamada para lateral-esquerdo, apesar de ter passado seu tempo desde que se mudou para a NWSL como lateral-direito ou zagueiro. Alex Greenwood, indiscutivelmente o zagueiro em melhor forma da Inglaterra, ficou no banco até o segundo tempo no lugar de Carter.

Existem muitos exemplos de erros defensivos da Inglaterra para contar, levando a uma preocupação significativa antes do Euro 2025, no verão. Muito antes de enfrentar o USWNT em novembro, as Lionesses precisarão corrigir seu posicionamento caótico se quiserem manter o título no torneio do próximo verão. –Emily Keogh

Hampton é agora certamente o goleiro titular da Inglaterra

Quando a Inglaterra sofreu o terceiro gol, aos 29 minutos, as emissoras cortaram para Mary Earps sentada no banco, tentando sentir qualquer reação. Wiegman disse antes do jogo que não deveríamos ler nada sobre Hannah Hampton ter recebido as luvas para esta partida, mas já são três partidas consecutivas em que Earps está em forma e Hampton é o preferido da Inglaterra.

Earps é há muito tempo o goleiro titular da Inglaterra e um dos jogadores mais influentes do time. Mas ela teve um início de vida misto no PSG, enquanto Hampton se estabeleceu como titular do Chelsea na liga, com Zecira Musovic jogando na Liga dos Campeões.

Hampton não foi realmente culpada por nenhum dos três gols da Alemanha no primeiro tempo em meio ao caos defensivo à sua frente – embora ela fique frustrada por ter sido derrotada no poste mais próximo para o gol de Buhl.

Hampton fez uma defesa brilhante após um audacioso remate de longa distância de Linda Dallman no final do primeiro tempo, e depois resistiu bem aos ataques da Alemanha no segundo tempo. Mas ela vai lamentar o cruzamento que inadvertidamente levou Russo a fazer falta em Wolter e Dabritz a marcar o quarto golo da Alemanha, de grande penalidade. –Hamilton

Finalização clínica ainda falta para a Inglaterra

Os problemas da Inglaterra na frente do gol continuam a atormentar a equipe.

Na mais recente campanha de qualificação para o Euro, a Inglaterra só conseguiu marcar oito golos nos seis jogos, o que levanta dúvidas sobre a capacidade das Leoas na frente da baliza. Esta questão ainda não lhes escapou, já que a linha avançada da Inglaterra não conseguiu marcar frente à Alemanha, restando a meia-atacante Georgia Stanway para marcar os dois golos.

Lauren Hemp reage depois de ser chamada de impedimento em um possível gol na derrota da Inglaterra para a Alemanha. Imagens de Zac Goodwin/PA via Getty Images

Wiegman optou por sua escalação possivelmente mais previsível, apesar de admitir que esses amistosos foram uma chance de tentar coisas novas. Ela escolheu a dupla fora de forma do Arsenal, Beth Mead e Alessia Russo – que têm apenas um gol e uma assistência entre elas em cinco jogos do campeonato – em opções de forma como Jess Park ou Grace Clinton, a última das quais marcou três vezes em quatro jogos pelo Manchester United.

Embora Alessia Russo e Lauren Hemp parecessem perigosas com a posse de bola e ambas tivessem a bola no fundo da rede – mais tarde anuladas por impedimento – a falta de finalização clínica ainda está causando problemas para a Inglaterra, que nunca substituiu o prolífico artilheiro Ellen White. Embora a Inglaterra tenha uma infinidade de talentos jovens e tenazes, não adianta tê-los no banco. Jess Park e Jess Naz injetaram um senso de urgência na equipe, mas chegou tarde demais. –Keogh

Alemanha continua em boa forma sob novo técnico

O primeiro jogo de Christian Wück no comando da seleção alemã não poderia ter começado melhor, já que os visitantes surpreenderam a Inglaterra com três golos nos primeiros 30 minutos.

Tendo obtido sucesso no percurso juvenil masculino da Alemanha, a nomeação de Wück foi interessante. Ele não treinou o futebol feminino, o que significa que foram levantadas questões sobre quão bem ele lideraria o time. No entanto, tendo passado 12 anos na federação, ele tem uma visão e compreensão únicas de como esta equipa funciona.

Também não era como se ele estivesse herdando uma equipe que ainda se recuperava da derrota na final do Euro de 2022 para a Inglaterra. A Alemanha, sob a orientação do ex-técnico Horst Hrubesch, garantiu a medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris 2024.

Apesar da vitória convincente sobre a Inglaterra, a linha defensiva de Wück apresentava amplas lacunas, que um ataque mais controlado teria aproveitado melhor. Ele também precisa descobrir quem substituirá a prolífica artilheira Alexandra Popp após sua aposentadoria da seleção nacional. Com três marcadores diferentes na súmula, porém, suas opções parecem positivas. –Keogh

A revanche final do Euro dificilmente se assemelhava a 2022, com a nova aparência da Alemanha expondo a Inglaterra

Os ecos daqueles dias históricos de julho de 2022 foram inevitáveis ​​na sexta-feira. A seleção inglesa tinha uma sensação familiar com todos os 11 titulares do time das Lionesses há dois anos. Mas eles enfrentaram uma Alemanha desconhecida, com apenas dois jogadores como titular e que iniciou a final do Euro.

Então, você tinha uma equipe de evolução constante, em vez de uma equipe de revolução. Nesta ocasião, os experimentados e testados ficaram aquém de uma multidão de 47.967 pessoas, pouco mais da metade da capacidade de Wembley. A Inglaterra estava defensivamente desorganizada, apesar de Wiegman ter optado por uma escalação definida, provavelmente favorecendo a familiaridade em vez da forma.

Foi alarmante ver os erros desleixados de que a Inglaterra foi culpada na defesa, e a Alemanha deveria ter punido ainda mais a Inglaterra, não fosse por algumas finalizações erráticas. Portanto, isso deixa Wiegman com muito em que pensar. Embora a sua vaga já esteja garantida no Euro do próximo ano, a contagem regressiva já começou e esta foi uma atuação da Inglaterra sem precisão e intensidade.

Russo mudou no ataque, enquanto Stanway fez bem ao marcar dois gols no primeiro tempo, mas faltou controle e equilíbrio quando estavam com a bola e poderia ter sofrido mais. Será fascinante ver quais serão os próximos movimentos de Wiegman. –Hamilton