A posição em que Liam Payne caiu da varanda do hotel fornece pistas sobre as circunstâncias de sua morte

UMEnquanto o mundo lamenta a perda repentina de Liam Payne, ex-membro do One Direction, novos detalhes sobre as circunstâncias de sua morte prematura estão surgindo. O músico de 31 anos morreu no dia 16 de outubro após cair do terceiro andar de seu hotel em Buenos Airesonde estava de férias com a namorada, Kate Cassidy.

Os eventos perturbadores que levaram à sua queda

Uma autópsia preliminar confirmou que Liam sucumbiu “traumas múltiplos” como resultado da queda, que foi de aproximadamente 40 pés. De forma alarmante, parece que ele pode não ter estado totalmente consciente durante o incidente. De acordo com um CNN relatório, “Devido à posição em que o corpo foi encontrado e aos ferimentos decorrentes da queda, presume-se que Payne não adotou uma postura reflexiva para se proteger e pode ter caído em estado de semi ou total inconsciência”.

Liam Payne postou um vídeo no Snapchat antes de sua morte

Os investigadores estão investigando o uso potencial da droga por Liam’Cristal‘, que é notório por causar efeitos psicológicos graves, incluindo alucinações. As autoridades disseram ao TMZ que esta substância potente pode levar a altos e baixos extremos, potencialmente desencadeando comportamento agressivo, levantando questões cruciais sobre os eventos que ocorreram antes de sua trágica queda.

Em seu quarto de hotel, as evidências sugeriam uma cena caótica. As alegações apontam para a descoberta de um tela de televisão quebrada, sinais de uso de substâncias e resíduos de pó branco que agora está sendo testado para possível cocaína. A condição da sala levanta alarmes sobre o estado de Liam antes do incidente.