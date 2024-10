A presença de Taylor Swift na NFL é esmagadoramente apoiada pelos jogadores

Acontece que não há muitos jogadores da NFL que odeiam odiar Taylor Swift A recente presença de Bia na liga… como uma pesquisa recente com profissionais revelou que ela tem o apoio deles.

O Atlético perguntou a mais de 100 jogadores da NFL no início desta temporada sobre a Swift-mania – que começou em setembro de 2023 depois que ela iniciou um romance com a estrela do Chiefs Travis Kelce – e na maior parte, os caras disseram que ela tem sido ótima para os negócios.