A prisão de Jabrill Peppers resultou de um suposto incidente violento com GF, NFLer nega reivindicações

Pimentas Jabrill foi preso no sábado depois que sua namorada disse à polícia que ele a agrediu, de acordo com documentos judiciais obtidos por TMZ Esportes … mas o jogador da NFL está inflexível de que as afirmações são falsas.

As autoridades escreveram nos documentos que a namorada de Peppers alegou que a segurança do New England Patriots ficou violenta com ela por volta das 4 da manhã … depois que ela recebeu um telefonema durante a relação sexual com ele do qual ele não gostou.

As autoridades dizem que ela afirmou que ele exigiu que ela saísse de seu apartamento – e a empurrou para fora do quarto enquanto os dois estavam nus. Momentos depois, ela afirmou que ele “colocou as mãos no pescoço dela e empurrou a cabeça dela contra a parede”. O tempo todo, ela disse que ele parecia “louco e tinha uma expressão séria”.

De acordo com os documentos, a mulher afirmou que a violência continuou após a explosão inicial… quando Peppers a empurrou escada abaixo.

Ela disse que ele jogou fora a bolsa e o celular dela segundos depois – mas quando ela vestiu um moletom antes de sair, ele “desceu e arrancou as calças dela e exigiu que ela saísse do apartamento”.

Quando as autoridades chegaram ao local, disseram que a mulher tinha arranhões visíveis nas rótulas… e a área da testa estava vermelha.

Pimentas era eventualmente preso no local por, entre outras coisas, agressão e agressão a um parceiro íntimo… e quando os policiais o levaram para uma prisão próxima, disseram que localizaram um saco plástico transparente contendo uma substância em pó branco dentro de sua carteira, que afirmam que ele contou deles era cocaína.

Peppers foi finalmente autuado por quatro acusações distintas.

No entanto, de acordo com os documentos, o jovem de 29 anos estava inflexível de que não fez nada de errado. As autoridades dizem que ele lhes contou que a mulher ficou furiosa com ele quando ele se recusou a fazer sexo desprotegido com ela.

“De acordo com Jabrill”, escreveram as autoridades, “[the woman] continuou agindo de forma errática e se recusou a sair. De acordo com Jabrill, [the woman] caiu sozinha na escada porque estava embriagada. Ele negou tê-la empurrado escada abaixo e disse que ela estava fazendo essas acusações para destruir sua carreira.”

Jabrill Peppers deixa o Tribunal Distrital de Quincy depois de comparecer perante um juiz. Embora ele tenha permanecido em silêncio, seu advogado disse ter evidências que contradizem a história da vítima. @boston25 pic.twitter.com/unnnCqIAyi -Ryan Breslin (@ryanjbreslin) 7 de outubro de 2024

Após uma aparição no tribunal na segunda-feira – o advogado de Peppers repetiu essas declarações, dizendo aos membros da mídia: “Temos evidências que contradizem completamente a história da suposta vítima e espero que meu cliente seja totalmente inocentado”.