A reação de Deion Sanders ao flerte de Shedeur Sanders na NFL: ele já está de olho em seu futuro profissional?

Shedeur Sanders ainda é o quarterback estrela do Colorado Buffaloes, mas estão surgindo sinais de que seu futuro pode estar ligado à NFL mais cedo do que o esperado. DDurante a semana de despedida do Colorado, o craque incendiou as redes sociais depois de ser flagrado se reunindo com o proprietário do Las Vegas Raiders, Mark Davis. O encontro rapidamente alimentou especulações sobre onde Sanders poderia chegar no Draft de 2025 da NFL.

Treinador Prime fala

Deion Sanders, conhecido como “Coach Prime”, finalmente discursou na reunião de alto nível de seu filho. No episódio de 9 de outubro do Coach Prime’s Playbook, o técnico do Colorado compartilhou suas idéias sobre o momento viral e ofereceu um resumo das interações de Shedeur.

Deion Sanders Jr. compartilha uma reação hilária a uma entrevista após uma vitória no Golden Bears

“É tão engraçado porque eu o conheço como um livro”, Sanders disse, destacando o comportamento profissional de seu filho durante a reunião.

Um profissional em formação?

O treinador Prime pareceu impressionado com a forma como Shedeur se comportou. “Em primeiro lugar, colocar a mão no ombro e abraçar (Davis), isso é uma jogada profissional, isso é profissional. Ele sabe o que está fazendo”, comentou Sanders com orgulho.

Além de conhecer Davis, Shedeur também conviveu com ícones do basquete como Nancy Lieberman e Sheryl Swoopesum momento que o treinador Prime disse que seu filho compartilhou ansiosamente por meio de fotos.