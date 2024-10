A resposta honesta de Taylor Swift ao ‘ramo de oliveira’ de Scooter Braun não passa de genial

Taylor Swift está se sentindo bastante despreocupado com Elogios recentes de Scooter Braune honestamente, você pode culpá-la? Depois de sua rivalidade infame há cinco anos, Scooter finalmente decidiu estender um ramo de oliveira, dizendo algumas coisas boas sobre Taylor. Mas ela fica tipo, “Meh, eu segui em frente”.

De acordo com fontes internas, Taylor não sente necessidade de agradecer os elogios de Scooter. Uma fonte disse ao DailyMail.com: “Nos últimos cinco anos, Taylor trabalhou incansavelmente para refazer seus álbuns enquanto criava vários novos álbuns e embarcava na turnê mais bem-sucedida e lucrativa de todos os tempos..” Com sua ética de trabalho incansável, fica claro que Taylor está focada em seu próprio caminho, em vez de olhar para o drama do passado.

Scooter, de 43 anos, descreveu recentemente Taylor como “o único artista em quem você sempre pode apostar”, acrescentando que se ele pudesse gerenciar alguém no mundo agora, seria ela. Ele até comentou: “Seu talento é inegável e ela já provou seu valor diversas vezes.” Aww, que fofo… mas também um pouco tarde demais, não acha? Afinal, as consequências públicas deles foram um espetáculo e tanto, e agora parece uma tentativa tímida de fazer as pazes .

Embora seja bom ouvi-lo dizer isso, Taylor está claramente focada em seu próprio sucesso. Recentemente ela se tornou a musicista mais rica do mundo destronando ninguém menos que Rihanna. Como disse uma fonte: “A influência de Taylor na indústria musical é evidente, e Scooter sabia disso quando vendeu seu antigo catálogo musical por colossais US$ 300 milhões..” Esse é um preço bastante alto e mostra o quanto seu talento artístico é valorizado.

Um caso de muito pouco, muito tarde?

Taylor tem estado absolutamente arrasando ultimamente. Ela está regravando seus álbuns antigos e lançando novos, ao mesmo tempo em que embarca em uma turnê recorde. Um fã resumiu perfeitamente: “Taylor não apenas faz música; ela cria movimentos.” Ela não está apenas sentada e recebendo elogios; ela está redefinindo ativamente seu legado. Seus fãs a adoram por essa dedicação, e é evidente que ela não está permitindo que as opiniões de ninguém a influenciem.

No verdadeiro estilo Taylor, ela parece estar abraçando a mentalidade de “odiadores vão odiar”. Como ela disse: “As melhores pessoas da vida são livres”, e é exatamente assim que ela está vivendo sua vida agora – livre do drama e focada em sua arte.

Então, embora Scooter possa estar tentando consertar as barreiras, Taylor está muito ocupado sendo uma potência na indústria musical, olhar para trás. Com os olhos voltados para o futuro, ela prova mais uma vez que é uma força a ser reconhecida. Como ela sempre nos lembra: “Continue dançando como se tivesse 22 anos!”