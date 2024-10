A segunda temporada de ‘The Secret Lives of Mormon Wives’ está oficialmente acontecendo

Afinal, parece que “MomTok” sobreviveu ao escândalo … TMZ soube que o novo reality show sensacional do Hulu, “The Secret Lives of Mormon Wives”, recebeu luz verde para uma 2ª temporada.

Fontes ligadas à docuseries, que se tornou o canal número 1 do streamer. 1 estreia improvisada do ano, diga ao TMZ… o elenco começa a filmar a nova temporada na próxima semana… com a pré-produção já em andamento em Utah.

Disseram-nos as estrelas da 1ª temporada – incluindo Taylor Frankie Paulo, Demi Engemann, Jen Affleck, Jessi Ngatikaura, Layla Taylor, Maycie Neeley, Mikayla Matheusdar Whitney Leavitt – estão prontos para retornar para a 2ª temporada, apesar do crescente drama entre o grupo.

Para quem ainda não assistiu à série, “The Secret Lives of Mormon Wives” segue um grupo popular de mães mórmons, que explodiram no TikTok graças ao coletivo MomTok.

No entanto, como a primeira temporada documentou, o futuro de MomTok estava em perigo quando o membro do elenco e fundador Taylor anunciou em 2022 que estava se divorciando depois de participar de um estilo de vida suave com seu ex-marido, Tate Paulo … sugerindo que outras pessoas do grupo também participassem.

Taylor se viu novamente no centro da polêmica depois de ser presa em fevereiro de 2023 por agressão após um incidente de violência doméstica com seu namorado Dakota Mortensen … quem ela acolheu filho, Sempre verdadeirocom março de 2024.

As câmeras estavam ligadas e filmando o rescaldo de todo o drama… e você pode imaginar o quão tenso estava entre as mães.

Claro, houve muitos outros dramas para alimentar a temporada também … incluindo o vício em pornografia do marido de Whitney Leavitt, um desastroso encontro e saudação dos Chippendales, brigas internas entre as mulheres e muito mais.