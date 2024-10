A tensão aumenta à medida que o Príncipe Harry e Meghan Markle navegam por caminhos separados

RDesenvolvimentos recentes sugerem que o Príncipe Harry pode estar fazendo um retorno moderado aos compromissos reais. As suas dificuldades de saúde ao longo do ano passado parecem estar a alimentar um interesse renovado nas suas atividades, especialmente à medida que os Sussex enfrentam desafios nos Estados Unidos. Os observadores notaram uma tendência de Harry e Meghan comparecerem a eventos de forma independente, com Harry recentemente em Londres para uma cerimônia de premiação de caridade, enquanto Meghan participou de um evento em Santa Bárbara para o Dia Internacional da Menina.

A agenda lotada de Harry

A agenda de Harry está repleta de compromissos solo, incluindo uma viagem ao Lesoto para seu trabalho de caridade com Sentebale. No entanto, a ausência de Meghan em eventos importantes, especialmente durante a aparição de Harry no WellChild Awards, gerou rumores. de uma possível ruptura entre o casal.

Os empreendimentos independentes de Meghan

Enquanto isso, Meghan segue suas próprias iniciativas, participando recentemente de um evento focado no empoderamento de meninas. A falta do anel de noivado – feito com os diamantes da princesa Diana – atraiu a atenção do público e mais especulações sobre o casamento deles. Esta tendência de apresentações individuais, incluindo uma festa de gala em um hospital infantil, indica uma divisão crescente em suas vidas públicas.

Apesar dos desafios, os Sussex continuam comprometidos com vários projetos, incluindo duas iniciativas da Netflix: uma sobre a paixão de Harry pelo pólo e outra sobre os interesses culinários de Meghan. No entanto, eles enfrentam um escrutínio público significativo, com sucessos notáveis ​​como as memórias de Harry contrastados por contratempos como o cancelamento do podcast do Spotify e relatos de alta rotatividade de pessoal.

À medida que dinâmicas contrastantes se desenrolam entre os Sussex e os Gales, Kate Middleton está retornando com força à vida pública após seu tratamento contra o câncer. Ela anunciou recentemente um concerto de canções de natal muito aguardado na Abadia de Westminster nesta véspera de Natal, que se tornou uma tradição amada.

Com Harry e Meghan procurando redefinir seus papéis e Kate e William reforçando suas posições como futuros monarcas, o cenário real está em mudança.