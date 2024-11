A tranquila contratação de agente livre que poderia finalmente desbloquear KD, Booker e o Big 3 do Suns

PARA A MAIORIA em seus 13 anos na NBA, Bradley Beal teve uma boa noção de quem ele é como jogador. Um atirador e artilheiro de elite. Um passador disposto e um defensor versátil. Os três jogos All-Star validaram esse autoconceito. O mesmo aconteceu com o interesse anual dos candidatos por ele enquanto ele estrelava pelo Washington Wizards.

Mas o ano passado foi estranho para Beal. Não apenas porque ele finalmente pediu e foi negociado com o Phoenix Suns em agosto passado. Mas porque ele foi solicitado e tentou jogar no Suns uma posição totalmente diferente daquela que jogou durante a maior parte de sua carreira: armador.

“Eles estavam me usando mais como facilitador do que como artilheiro e, honestamente, esse tipo de merda com a minha cabeça”, disse Beal à ESPN. “Literalmente durante todo o verão, eu tive uma reflexão completa, tipo, ‘Quem é você?’

“Tive que ter uma conversa de verdade comigo mesmo, sabe. Tirei um tempo para me olhar no espelho e responder: ‘O que preciso fazer melhor? Quem sou eu?’ E então volte a isso.”

Quase ao mesmo tempo que Beal refletia sobre seu primeiro ano em Phoenix, os Suns faziam o mesmo. Como um time com três estrelas – Beal, Kevin Durant e Devin Booker – pode valer tão pouco nos playoffs? Por que eles ficaram tão aquém de suas partes coletivas?

Nem Frank Vogel nem os Suns escolheram interpretar Beal e Booker como armador porque acreditavam que era o melhor papel para eles. Fazer isso foi uma consequência de ter que trocar Chris Paul com os Wizards para adquirir Beal e seu salário de US$ 46,7 milhões, e de ser um dos cinco times a passar pelo novo “segundo avental” da NBA, que restringe enormemente a capacidade de um time de fazer negociações ou preencha sua lista com jogadores que ganhem mais do que o mínimo de veterano.

Durante toda a temporada, Beal, Booker e Vogel disseram que estavam empenhados em tirar o melhor proveito da situação. Mas ficou claro no início da temporada – e depois – que a experiência era insustentável. Os números contaram a história. Beal teve média de 18,2 pontos por jogo na temporada passada, a menor desde 2015-16, e 72% de seus toques levaram a um passe, de acordo com o Second Spectrum. Sua taxa de uso (22,4%) foi classificada como a mais baixa desde 2014-15.

Booker, por sua vez, levou a bola para o chão em quase 30% das posses de bola do Suns por jogo, de acordo com o Second Spectrum, a taxa mais alta de sua carreira, enquanto acumulou seu menor uso geral (29,4%) desde 2016-17. Apenas 25,5 de seus toques resultaram em um chute, o índice mais baixo de sua carreira.

O Minnesota Timberwolves, adversário do Suns na primeira rodada dos playoffs, aproveitou ao máximo.

Nos últimos cinco jogos do Suns contra os Wolves – o último jogo da temporada regular e a raspagem de quatro jogos – Minnesota pressionou o jogador a trazer a bola em um total de 157 posses de bola, o maior número que o Suns enfrentou em qualquer cinco jogos. período da última temporada.

“Quero dizer, era apenas um papel diferente, uma responsabilidade diferente”, disse Booker à ESPN. “Era algo com o qual nós dois não estávamos acostumados, mas estávamos dispostos a aprender e fazer.”

Vogel foi substituído após apenas uma temporada por Mike Budenholzer. Mas o Suns sabia que precisava de mais do que apenas uma mudança de treinador para mudar sua sorte, disseram fontes da equipe. Eles precisavam de um jogador que pudesse colocar Beal e Booker de volta nas posições onde se tornaram superestrelas.

“Acho que depois do ano percebemos que se tratava de otimizar esses três caras”, disse o presidente de operações de basquete do Suns, Josh Bartelstein, à ESPN. “Quero dizer, Bradley Beal liderou a liga em pontuação. Vamos levá-lo de volta a isso. “Isso não significa que não haverá momentos neste ano em que Brad e Devin serão os guardas, mas quando recuamos para olhar coisas, o mais importante é que se tivermos esses três caras, como podemos fazer com que eles sejam a melhor versão de si mesmos?”

Essas perguntas foram respondidas de forma discreta, mas firme, quase quatro semanas após o início da agência gratuita, quando o Suns gastou US$ 3 milhões em um jogador que eles acreditam que irá desbloquear o potencial de campeonato ainda não visto dos mais tentadores Big 3 do basquete.

SE ALGUMA COISA, O O problema ficou ainda mais difícil para Phoenix resolver neste verão, quando o novo acordo coletivo de trabalho entrou em vigor em julho deste ano.

Phoenix não podia nem se dar ao luxo de manter seu armador reserva, Cameron Payne, negociando seu salário de US$ 6,5 e uma escolha de segundo turno na offseason passada para San Antonio para economizar dinheiro, que foi usado no centro reserva Bol Bol.

O novo proprietário, Mat Ishbia, disse à ESPN em março passado que sua solução, se existisse, seria criar uma cultura em que os jogadores veteranos escolheriam mais salários em outros lugares.

“Entendo todas as regras que acompanham o segundo avental. Entendo exatamente o que a CBA tentou fazer”, disse ele. “Eu li, sei disso por dentro e por fora, e tomamos uma decisão calculada de que achamos que o time com os melhores jogadores vence. Prefiro ter Brad Beal, Kevin Durant e Devin Booker do que apenas ter dois desses caras? Prefiro ter todos os três cem vezes em cem, e não acho que haja outro GM, proprietário ou CEO que não diria exatamente a mesma coisa.

“Então agora como você contorna isso? Bem, você tem que se diferenciar. … Eu tenho que criar um ambiente onde [we’re] tentando ser a melhor franquia nos esportes onde os jogadores querem jogar.”

Era um sentimento idealista. E Ishbia entendeu que outros proprietários ou diretores pensavam que ele logo ficaria humilhado pela dura realidade da NBA, assim como outros novos proprietários entusiasmados.

Mas ele também acreditava que seria necessário apenas um jogador veterano para provar que ele estava certo.

Esse jogador, em última análise, foi Tyus Jones.

O GUARDA DO 10º ANO de Duke ficou entre os cinco primeiros da NBA em proporção de assistências e rotatividade por oito temporadas consecutivas. Ele liderou a liga em cinco deles e, na última temporada, teve a melhor proporção (7,35) desde que as perdas individuais foram registradas pela primeira vez em 1977-78.

Em qualquer outro ano, Jones teria sido bem pago como o principal armador do mercado de agente livre, com reputação de líder maduro. E, de fato, Jones considerou juros mais lucrativos dos Wizards, Detroit Pistons, San Antonio Spurs e Brooklyn Nets, disseram fontes da liga, com ofertas variando de US$ 8 milhões a US$ 12 milhões anuais.

Mas nenhuma dessas equipes ofereceu o tipo de função e teto que o Suns ofereceu.

“A primeira conversa que tive com meu agente foi tipo, ‘Cara, eu gostaria que eles tivessem mais dinheiro porque no que diz respeito ao basquete – o ajuste era ideal”, disse Jones à ESPN.

Essa conversa ocorreu antes do início da agência gratuita. Após a primeira semana de agência gratuita – durante a qual os Spurs assinaram com Paul um contrato de um ano no valor de US$ 11 milhões e seus outros pretendentes começaram a pressioná-lo por respostas – a escolha de Jones tornou-se clara: pegar o dinheiro em uma situação perdedora e ganhar o melhor disso. Ou assine um contrato mínimo de veterano com um concorrente e teste a agência gratuita novamente no próximo verão.

Bartelstein apresentou a ideia ao agente de Jones, Kevin Bradbury, durante uns drinks no hotel Wynn em Las Vegas, imaginando que, na melhor das hipóteses, ele estava apenas fazendo a devida diligência.

“Foi aí que passou de uma chance de 0,1% para uma chance de 1%”, disse Bartelstein. “Nós meio que abrimos a porta. … e então se tornou como um recrutamento para a faculdade.”

Bartelstein conversou com Ishbia por telefone com Jones e sua esposa, Carrie, após o que eles se encontraram pessoalmente em Phoenix com o gerente geral James Jones. Em seguida, Tre Jones sentou-se com Budenholzer para discutir o papel que ele desempenharia e a visão dos treinadores sobre como o time jogaria, com Jones como general.

“Na verdade, ela estava conversando com Josh, Bud e Mat”, disse Jones. “Porque isso foi mais do que apenas uma decisão minha. É sobre ela e a família também. Apenas decidir onde queremos estar, qual seria um bom lugar para eles viverem ao mesmo tempo e em termos de organização.

“Honestamente, apenas eles incluindo ela e entendendo nossa família é uma grande parte da decisão. Nós olhamos tudo para nossos filhos e o que a ajuda a se sentir confortável, em última análise, me ajudou a me sentir confortável com a decisão.”

Beal não tem vergonha do que colocar um jogador como Jones na quadra faz por ele. Ele provavelmente poderia ter pulado todo aquele exame de consciência e autorreflexão se soubesse que o Suns contrataria um armador como Jones como agente livre.

Nos primeiros quatro jogos do Suns nesta temporada, Jones tem média de 10 pontos, 6 assistências e menos de uma virada por jogo – mas está causando um impacto muito além de sua produção individual, aliviando a carga ofensiva que Booker e Beal carregaram na última temporada.

Beal está driblando 30 por cento menos antes de tentar um arremesso até agora neste ano, e está arremessando 42,1% em 3, quase um recorde na carreira, enquanto Booker está driblando 51% menos antes de arremessar e arremessando 41,9% de longe, de longe o melhor marca de sua carreira.

“Acho que qualquer pessoa de fora que olhou para o ano passado entendeu que foi solicitado que fizessem mais do que normalmente fazem. E foi aí que senti que poderia ajudar”, disse Jones. “Tento facilitar o trabalho deles. Tento preparar a mesa para eles, colocá-los em ótimas posições para apenas marcar a bola e fazer o que eles fazem em um nível extremamente elitista”.

Ainda não se sabe se isso será suficiente para ajudar o Suns a ganhar um título, mas, pela primeira vez, este Big 3 agora tem um homem preparado.

“Tyus torna nossa vida muito mais fácil”, disse Beal. “Tenho muito mais peso sobre meus ombros. Podemos simplesmente fazer o que todos nos conhecem.”