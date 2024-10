A transcrição do 911 de Liam Payne supostamente revela momentos antes da morte

Pouco antes de Liam Payne cair de uma varanda para a morte, um gerente de hotel ligou para o 911 para relatar que a ex-estrela do One Direction estava perdida e destruindo seu quarto.

De acordo com uma transcrição do 911, obtida por vários meios de comunicação, Payne estava passando por um colapso total em seu quarto no terceiro andar do Hotel CasaSur em Palermo, Buenos Aires.

A CNN e o La Nacion dizem que o gerente ligou para uma operadora do 911 por volta das 17h de quarta-feira para obter ajuda. Aqui está um resumo de sua suposta conversa …

A operadora abriu perguntando sobre o tipo de emergência que está acontecendo no hotel.

O gerente disse que havia um hóspede “que está sobrecarregado de drogas e álcool” e que estava desmantelando seu quarto de hotel, então eles precisavam de ajuda.

A operadora questionou a afirmação sobre álcool e drogas, mas o gerente confirmou antes de solicitar novamente ajuda com urgência.

O gerente também manifestou preocupação com o risco de vida do hóspede, lembrando que o indivíduo estava hospedado no quarto há 2 ou 3 dias e os funcionários do hotel não conseguiram ter acesso.

Depois de mais algumas idas e vindas, a operadora disse que a polícia estava a caminho do hotel.

Infelizmente, quando a polícia chegou, Liam já tinha caído da varanda do seu quarto no terceiro andar e estava morto no chão.