A transformação de Victor Wembanyama fora de temporada é ‘assustadora’ para o resto da NBA

VICTOR WEMBANYAMA RACHADO um sorriso inquieto enquanto emoções conflitantes tomavam conta.

Era 10 de agosto na Bercy Arena, nos arredores de Paris, onde 28 minutos antes o francês de 20 anos e o país anfitrião quase derrotaram a equipe repleta de estrelas dos EUA. Wembanyama havia galvanizado a equipe da França para se recuperar de um déficit de 11 pontos e chegar a 3, mas não conseguiu impedir Steph Curry & Co. de conquistar o quinto ouro consecutivo.

Parado no meio da quadra, com sua altura de 2,10 metros elevando-se sobre os companheiros de equipe, Wembanyama posou com a medalha de prata, sorrindo genuinamente, com a decepção queimando por dentro.

O que poucos sabiam na época é que assim que a campanha 2023-24 do San Antonio Spurs terminou em abril, Wembanyama atingiu o Victory Capital Performance Center de US$ 500 milhões do time com força total, faminto por construir a força que lhe faltava como novato.

Ele treinou dois meses em San Antonio antes de partir para as Olimpíadas.

Wembanyama adorou a forma como essas sessões se manifestaram durante o verão no cenário internacional. Como ele poderia facilmente desencadear agressividade e fisicalidade nos oponentes de uma forma que ele não era capaz como novato, e fazendo isso enquanto mantinha seu atletismo de elite e controle corporal, com uma habilidade aprimorada de jogar por meio do contato.

“Aqueles dois meses de trabalho duro foram suficientes para me fazer dar mais um passo”, disse ele.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

O próximo passo viria ao retornar a San Antonio.

“Depois das Olimpíadas, passei quatro ou cinco semanas trabalhando aqui”, disse Wembanyama. “É o suficiente para me fazer dar mais um passo. É assim que quero seguir. Quero continuar progredindo a cada ano, a cada verão. Já me ajudou nas Olimpíadas e tenho certeza de que vai me ajudar durante o temporada também.”

O companheiro de equipe Devin Vassell chamou tudo de uma proposta “assustadora” no media day para os oponentes, acrescentando “você simplesmente não espera o que ele está fazendo no auge dele. É quase normal agora”.

A diretoria do Spurs tomou medidas na entressafra para garantir isso, adicionando o armador infalível do Hall da Fama, Chris Paul, e o veterano atacante Harrison Barnes.

Eles se juntam ao elenco mais jovem da NBA na temporada passada, incluindo Vassell, Keldon Johnson e Jeremy Sochan, bem como o novato Stephon Castle.

Depois, é claro, há Wembanyama, de 20 anos, o atual Estreante do Ano e vice-campeão de Jogador Defensivo do Ano. Wembanyama teve média de 21,4 pontos, 10,6 rebotes, 3,9 assistências, 3,6 bloqueios e 1,2 roubos de bola por jogo na temporada passada, tornando-se apenas o segundo estreante desde Manute Bol em 1985-86 a liderar a liga em bloqueios.

Esses números incluem apenas os 71 jogos da NBA na temporada passada. Wembanyama registrou isso antes de trabalhar durante meses neste verão refinando seu corpo, acumulando 25 quilos de músculos em seu físico. Antes de trabalhar privadamente no manejo da bola, leu e criou chutes com o três vezes Sexto Homem do Ano, Jamal Crawford. Antes de se juntar a um armador mundial.

Bem-vindo ao 2º ano da era Victor Wembanyama.

“Acho que ainda há aquela incerteza sobre o que ele realmente pode fazer, o que fará”, disse o guarda do quarto ano, Tre Jones. “Acho que haverá noites em que ele ainda fará coisas que nunca vimos antes, e é assim que vai ser por muitos anos.”

De volta a Paris, a medalha de prata de Wembanyama pendia de seu pescoço enquanto ele saía da quadra vestindo um moletom do Team France Le Coq Sportif. Com os olhos ainda úmidos de lágrimas, ele não pôde deixar de pensar no que estava por vir.

“Estou aprendendo”, disse ele ao San Antonio Express-News, “e estou preocupado com os adversários daqui a alguns anos”.

Homólogos da FIBA ​​ou inimigos da NBA?

Wembanyama fez uma pausa.

“Todo mundo.”

O pivô do San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, o atual Estreante do Ano, teve média de 21,4 pontos, 10,6 rebotes, 3,9 assistências, 3,6 bloqueios e 1,2 roubos de bola na última temporada. Daniel Dunn/Imagn Imagens

JOGADORES DO SPURS E os treinadores muitas vezes elogiaram na temporada passada a tendência de Wembanyama em apagar erros na defesa, mas foi quase um erro de Paul no ataque que se transformou no primeiro destaque oficial do armador em San Antonio, cortesia de Wembanyama.

No minuto final do primeiro quarto da estreia de Paul na pré-temporada, em 9 de outubro, contra o Orlando Magic, ele dirigiu para a cesta quando Moritz Wagner, com 6-11, deslizou para defender, junto com Cole Anthony. No ar, Paul avistou Wembanyama rolando para a cesta.

Ele acertou um chute para Wembanyama, que se elevou para um golpe de duas mãos com os joelhos envolvendo a parte de trás dos ombros de Wagner. A jogada marcou o primeiro beco sem saída no jogo entre Paul e Wembanyama.

“Fui pego no ar”, disse Paul. “Eu estava em apuros. Foi bom olhar ali e vê-lo para pagar sua fiança.”

San Antonio espera que Paul retribua o favor nesta temporada, melhorando sua sorte em uma área onde o time vacilou no ano de estreia de Wembanyama: o tempo de embreagem, que é definido como um jogo separado por cinco pontos ou menos nos últimos cinco minutos. San Antonio disputou 41 partidas desse tipo na temporada passada, terminando com uma marca de 13-28.

Os Spurs ficaram em 25º lugar em eficiência ofensiva no tempo de embreagem e em 26º em porcentagem de rotatividade. Wembanyama cometeu 15 reviravoltas na última temporada em tempo de embreagem, empatando no recorde da liga.

Então, pensa-se que um homem de primeira linha como Paul, controlando o ataque, deveria aliviar alguns desses problemas com decisões inteligentes no basquete e a disciplina para resistir a forçar a bola para Wembanyama, que chama tanta atenção em situações de final de jogo que outros Spurs são muitas vezes deixado em aberto. Afinal, Paul possui a designação de um dos maiores jogadores de embreagem de todos os tempos da NBA.

“Parece que ele é muito sábio e tem muita experiência”, disse o técnico do Spurs, Gregg Popovich. “Às vezes fico hipnotizado só de ouvi-lo dizer coisas aos jogadores e digo: ‘Eu deveria ter pensado nisso'”.

Ao longo de 19 temporadas da NBA, Paul acertou 512 field goals em clutch time, o nono maior número desde 1996-97, quando a liga começou a monitorar dados jogada a jogada. Durante esse período, 440 desses baldes em tempo de embreagem ficaram sem assistência. Isso ocupa o quarto lugar, atrás de LeBron James (645), Kobe Bryant (505) e Russell Westbrook (490).

Nas últimas cinco temporadas, apenas 50 jogadores acertaram mais de 200 arremessos em tempo de embreagem. Paul ocupa o terceiro lugar nesse grupo em porcentagem de arremessos de campo (49,5), atrás de Nikola Jokic (51,1) e Giannis Antetokounmpo (49,8), que possuem cinco prêmios MVP combinados.

Na temporada passada, Paul deu 11 assistências no tempo de embreagem com apenas uma virada.

“Estar na quadra com ele parece que ele tem as coisas sob controle”, disse Wembanyama logo após a dupla estrear na pré-temporada na vitória sobre o Orlando. “É reconfortante e é mais um companheiro de equipe em quem posso contar em momentos difíceis. O mais importante é que ele está disposto a nos contar coisas. conseguir mais espaço. Ele está abordando isso de uma forma muito altruísta.”

jogar 1:14 Qual será o maior impacto que o CP3 terá em Wemby? Kendrick Perkins explica por que o maior impacto que Chris Paul terá em Victor Wembanyama será fora da quadra de basquete.

EQUIPE MARVEL na rapidez com que Wembanyama aprende. Um oficial apontou como evidência a frequência com que Wembanyama atuou principalmente como rastreador em pick-and-roll no início da temporada, antes de se tornar um manipulador de bola capaz em pick-and-roll perto do final de 2023-24.

“Você não vê muitas vezes um cara que consegue arremessar tão bem quanto ele jogando pick-and-roll”, disse Barnes. “Talvez às vezes você esteja sendo um atirador, descobrindo. Mas com o manuseio de Victor, talvez seja cortante. Talvez seja encontrar maneiras diferentes de ocupar. Esse é apenas o bom desafio que temos, descobrir como você maximiza um talento único como ele.”

Esse também é o enigma pessoal de Wembanyama: encontrar maneiras de extrair o máximo de seu corpo e conjunto de habilidades. O homem do segundo ano ganhou força durante o verão para evitar que os adversários o empurrassem facilmente para fora do lugar.

Como subproduto, Wembanyama adicionou 25 libras adicionais ao seu peso de novato listado de 210 libras.

Isso ajudou Wembanyama a melhorar a precisão por meio do contato.

“Ele está chutando muito bem, parece que de todos os lugares”, disse o atacante Zach Collins. “Se você empurrá-lo para fora do lugar, ele se sentirá confortável para atirar. Ninguém vai bloquear seu arremesso, obviamente. No ano passado, se ele foi empurrado, foi um desvanecimento difícil. Agora, ele parece sólido.”

Draft da NBA de 2025 • Do 1º ao 100º lugar: novas classificações de clientes potenciais

• Viagem! Rutgers, Duke, UNC, UConn

• Previsões: chances iniciais de escolha número 1

• Times da NBA com mais escolhas no draft | Mais

Wembanyama provavelmente também escondeu alguns truques na manga durante o verão. Ele passou um tempo trabalhando com Crawford, considerado um dos artilheiros mais brilhantes da história recente da liga. Vimos Wembanyama acertar Rudy Gobert, quatro vezes Jogador Defensivo do Ano, com um “Shammgod” na temporada passada por um balde.

Será que o movimento patenteado de “agitar e assar” de Crawford estará no menu nesta temporada?

Wembanyama não está dizendo.

“Foi a primeira vez que trabalhei tanto tempo com um jogador aposentado da NBA”, disse ele. “A visão que ele tem do jogo é diferente da de um treinador.”

Suas sessões consistiam em manejo de bola, disseram as fontes, bem como trabalho iso, leituras e encontrar maneiras criativas para Wembanyama acertar seu arremesso após o drible.

Apenas mais ferramentas adicionadas a uma bolsa aparentemente sem fundo.

“A diferença em relação ao ano passado é que foi a minha primeira experiência”, disse Wembanyama. “Eu estava correndo por aí fazendo um monte de coisas. Seremos menos soltos com os erros juvenis, os erros juvenis. O técnico me deu um ano para descobrir um pouco mais sobre meu jogo. Mas agora é hora de ser mantido em certos padrões.”

Nem mesmo uma semana após o início do campo de treinamento, Wembanyama já havia deixado Paul balançando a cabeça, incrédulo. Já fazia quase uma hora desde que uma jogada específica durante um treino deixou Paul pasmo.

Ele assistiu Wembanyama fazer um passe na transição alguns metros atrás da linha de três pontos, apenas para dar um passo com um pé, enquanto o outro nunca mais voltava ao chão.

“Oh, merda!” Paulo disse.

Wembanyama tinha acabado de perfurar uma corrida de três pontos com uma perna, quase ao estilo de Dirk Nowitzki.

Barnes defendeu Wembanyama na peça e, brincando, ergueu as mãos em desgosto ao descrevê-la.

“Não é a primeira vez que o vejo fazer isso”, disse Barnes. “Ele ainda não perdeu.”