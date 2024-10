A turnê ‘Eras’ de Taylor Swift retorna em Miami com uma multidão cheia de celebridades

Taylor apareceu para se apresentar no Hard Rock Stadium, com nomes como estrelas aposentadas da NFL Tom Brady tênis ótimo Serena Williams e co-hosts de “Hoje” Hoda Kotb dar Savannah Guthrie todos curtindo o show.

Pouco antes do show Tom postou uma foto com seus 2 filhos Jack dar Benjamin – e o trio feliz era só sorrisos. Tom escreveu na legenda: “Noite dos meninos na Eras Tour”.

Hoda, Savannah e seu colega “Today”, Jenna Bush Hager também apareceram em uma foto diferente do IG se divertindo dentro da arena.

🚨 Miley está na The Eras Tour de Taylor Swift em Miami pic.twitter.com/mF6qAL0Iw3

Sensação de cantar Miley Cyrus foi flagrado se sacudindo em Miami… assim como Tik Toker Alix Earle e receptor amplo do Miami Dolphins Braxton Berrios .

OMG JASON, KYLIE E ​​WYATT NO ERAS TOUR!!! ISTO NÃO É UM EXERCÍCIO pic.twitter.com/BH6DTPECbX

Outro nomes em negrito na multidão lotada incluída Jason Kelce irmão do namorado de Taylor Travis Kelce e sua mãe, Dona .

Como esperado, Travis não compareceu, porque está fazendo seu 9 a 5… se preparando para o jogo de domingo do Kansas Chiefs contra o San Francisco 49ers.

Quanto à performance de Taylor… ela não decepcionou seus zilhões de fãs, subindo ao palco com um macacão laranja por volta das 20h, e abrindo com seu hit “Cruel Summer”. Ela então disse a todos os “Swifties” na plateia: “Miami, estamos de volta!”

Apesar de alguma chuva no sul da Flórida, Taylor seguiu em frente, fazendo várias trocas de roupa… como sempre faz. Ela até estreou um novo macacão preto com cobras douradas durante sua música, “… Ready For it?”