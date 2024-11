A vitória do City pode dar o pontapé inicial na busca pelo troféu do Tottenham?

LONDRES – Você pode sentir o alívio nas arquibancadas ao apito final, quando os torcedores do Tottenham pularam de seus assentos, enquanto o técnico Ange Postecoglou entrava calmamente em campo e a música “Glory, Glory Tottenham Hotspur” soava nos alto-falantes do estádio.

Essa música pode não parecer adequada hoje em dia. Ninguém aqui precisa lembrar que já se passaram quase 17 anos desde a última vez que o Spurs ganhou um troféu. No entanto, na segunda temporada de Postecoglou no comando, o objetivo claro é acabar com essa sequência.

A vitória por 2 a 1 na noite de quarta-feira sobre o Manchester City leva o time às quartas de final da Carabao Cup e um passo mais perto de conseguir isso. Seu desempenho, porém, potencialmente deixa dúvidas sobre se esta equipe conseguirá alcançá-lo.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

“Pensei que defendemos bem porque não cedemos muitas oportunidades claras”, disse Postecoglou.

“Tivemos algumas oportunidades muito boas para terminar o jogo, que não aproveitámos, mas sim uma grande resiliência dos rapazes para abrir o jogo.”

Há pontos positivos claros a serem retirados do jogo. Vencer o City – um time que Postecoglou descreveu como o “padrão ouro” – nunca deve ser ridicularizado. Eles são o primeiro time a fazer isso nesta temporada, o primeiro desde o Manchester United na final da Copa da Inglaterra da temporada passada.

“Eles [City] posso fazer todas as perguntas que existem e, na maioria das vezes, pensei que tínhamos conseguido”, disse Postecoglou. Ele também sorrirá, sua equipe mostrando um olhar refrescante de pragmatismo, com seus dois meio-campistas mantendo o City sob controle.

Talvez, então, seja difícil jogar água em uma vitória do Tottenham – “em última análise”, disse Postecoglou, “a principal coisa que você precisa fazer é vencer” – mas há dúvidas sobre se eles estão prontos para acabar com a seca de troféus permanecer.

Este jogo estava à sua disposição. O City nomeou um XI titular enfraquecido, e Timo Werner levou apenas cinco minutos para marcar seu primeiro gol da temporada, depois que Dejan Kulusevski o acertou no segundo poste com um cruzamento rasteiro para o lado oposto da área. Pape Matar Sarr fez o mesmo 20 minutos depois, com um excelente remate de fora da área que acertou no canto inferior direito.

No entanto, mesmo com a vantagem de dois golos na primeira parte, os Spurs não conseguiram capitalizar e nunca pareceram devidamente seguros. As chances perdidas se acumularam. No primeiro tempo, Werner recebeu a bola com um passe perdido e desleixado de İlkay Gündoğan na área de 18 jardas do City. O avançado alemão deveria ter marcado, mas só encontrou as luvas do guarda-redes Stefan Ortega. Quando o City reduziu a desvantagem para apenas um golo, quando Matheus Nunes rematou ao segundo poste, à beira do intervalo, a tarefa dos Spurs transformou-se num trabalho de consolidação.

O segundo tempo trouxe mais tentativas perdidas. Werner desperdiçou um mano-a-mano poucos minutos após o recomeço, antes de Kulusevski fazer o mesmo do outro lado. Mais tarde, o substituto Richarlison teve o melhor do grupo, sendo presenteado com um mano-a-mano através de uma cobrança errante do City, mas novamente o Spurs não conseguiu converter.

O Tottenham Hotspur reservou sua passagem para as quartas de final da Carabao Cup depois de derrotar o Manchester City por 2 a 1. (Foto de Chloe Knott – Danehouse/Getty Images)

Entretanto, depois de ver Savinho ser substituído devido a lesão, o City quase empatou através do adolescente Nico O’Reilly, apenas para Yves Bissouma fazer um bloqueio heróico na linha.

Os Spurs foram criticados nesta temporada por não terem conseguido ver os jogos, mais recentemente desperdiçando uma vantagem de dois gols no primeiro tempo sobre o Brighton & Hove Albion. Internamente, esta é a primeira vitória nesta temporada por um único gol – desta vez eles levaram um soco e permaneceram em pé. Talvez, sob esse prisma, faltar crueldade, mas mostrar determinação, seja uma pequena preocupação para Postecoglou.

O australiano tem sido inflexível sobre sua capacidade de virar a maré no Spurs, desde a remoção do rótulo “Spursy” até a esperança de poder continuar sua seqüência de conquistas de um troféu em sua segunda temporada no comando de um clube.

“Trata-se de tentar pressionar continuamente este grupo para se tornar o time que queremos ser”, acrescentou.

“Ainda não chegamos lá, é justo dizer. Como eu disse ontem, estou muito otimista com esse grupo de jogadores. Eles têm um teto muito alto e precisamos continuar nos concentrando nisso.”

Os fãs do Spurs estarão rezando para que Postecoglou esteja certo. Eles cantaram aliviados após o apito final. “Glory, Glory Tottenham Hotspur” continuou nos alto-falantes, seguido por “Freed from Desire” de Gala. Os torcedores do Spurs estavam pulando.

Uma hora depois, porém, chegaram notícias mais preocupantes. O Tottenham foi sorteado para enfrentar o Manchester United em casa nas quartas de final. Significa mais um empate difícil, pois tentam erguer o seu primeiro troféu desde 2008 e acabar com a sensação de alívio.