A vitória do Man City sobre o Barcelona mostra um progresso significativo

MANCHESTER, Inglaterra– Como derrotar o melhor time da Europa? Basta perguntar ao Manchester City.

A equipa da Superliga Feminina regressou ao futebol continental e promulgou o plano de jogo perfeito para derrotar o atual campeão da UEFA Women’s Champions League, o Barcelona, ​​e conquistou uma vitória enfática por 2-0 no Joie Stadium, provando que mesmo a melhor equipa da Europa é derrotável.

O placar de 2 a 0 não reflete inteiramente o quão bem o Manchester City jogou para manter o dominante e agressivo Barcelona sob controle. O City foi o exemplo perfeito de como conter os normalmente formidáveis ​​catalães, mesmo quando os visitantes começaram a pressionar.

“O desempenho no primeiro tempo foi excelente, assim como o segundo [half]”, disse o técnico Gareth Taylor sobre o desempenho enfático de sua equipe.

“O nível que jogámos na primeira parte foi muito, muito bom. Senti, com todo o meu respeito pelo Barcelona, ​​que poderíamos ter estado três ou quatro à frente devido às oportunidades que criámos e à pressão que colocámos sobre eles. “

Foi um início rápido dos donos da casa que pegou o Barcelona de surpresa. Desde o início, a equipa de Taylor falava sério e sabia que não poderia desligar-se para permitir que o Barcelona levasse vantagem.

O City criou muitas oportunidades, mas desperdiçou o produto final, com o toque final e a tomada de decisões muitas vezes dando errado. No entanto, a natureza do seu ataque e a capacidade de gerar uma pressão persistente deixaram os tricampeões em desvantagem.

A expectativa era palpável, pois a multidão com ingressos esgotados sabia que o avanço vinha da pressão implacável e dos jogadores mais surpreendentes. Naomi Layzell, 20, assinou no verão depois de lutar e perder a batalha para permanecer na WSL com o Bristol City na temporada passada. O goleiro visitante Cata Coll fez uma grande defesa poucos minutos antes de negar o gol a Jess Park, mas depois de um escanteio ruim e uma confusão na área, Layzell conseguiu deslizar para casa em meio a um mar de camisas catalãs.

Layzell nunca havia marcado por um clube antes de marcar durante sua estreia na Liga dos Campeões, na quarta-feira. Foram levantadas questões sobre se ela seria capaz de lidar com a pressão de enfrentar o formidável ataque do Barcelona. Apesar de alguns momentos de nervosismo, ela esteve à altura da ocasião.

O Barcelona foi o desafio mais difícil que a equipa de Taylor poderia ter enfrentado. Além de vencer a competição consecutivamente, detendo o título nas últimas duas temporadas, o City não participa da competição continental desde a campanha de 2020-21, onde chegou às quartas de final.

O City foi eliminado nas eliminatórias pelo Real Madrid em duas temporadas consecutivas (2021-22 e 2022-23) antes de terminar a WSL em quarto lugar, uma posição fora das vagas de qualificação para o torneio na Inglaterra.

Havia uma coisa que os torcedores do City sabiam e que o Barcelona talvez não esperasse. O Joie Stadium é a fortaleza da cidade. Foi a casa construída especificamente para onde muitas equipes viajaram e saíram de mãos vazias. Antes de Brighton & Hove Albion quebrar o recorde na temporada passada, o City estava invicto em casa há 21 jogos consecutivos. Os 5.508 torcedores – um novo recorde para o clube – foram hostis aos catalães e isso só estimulou os anfitriões quando o Barcelona começou a voltar ao jogo.

O Manchester City iniciou a sua campanha na fase de grupos da UEFA Women’s Champions League com uma vitória por 2-0 sobre o actual campeão Barcelona. (Foto de James Gill – Danehouse/Getty Images)

A segunda parte foi uma exibição melhor por parte dos visitantes, que corrigiram algumas das armadilhas que permitiram ao City assumir o controlo. Eles diminuíram a capacidade do City de recuperar a bola em áreas altas e começaram a atacar o terço final com mais convicção do que no primeiro tempo.

No entanto, sua tentativa de empatar foi em vão, já que o inevitável vencedor da Chuteira de Ouro da WSL, Khadija “Bunny” Shaw, atacou o gol – seguindo a bola precisa de Layzell – e contornou Coll para marcar, tirando o fôlego das velas do visitante.

Foi uma aula magistral na execução e sucesso de um plano de jogo contra a equipa mais bem avaliada da Europa.

“Eles são um dos melhores da Liga dos Campeões”, disse o técnico do Barcelona, ​​Pere Romeu, após o jogo.

O Barcelona mudou desde que conquistou a Liga dos Campeões em maio. A saída do técnico Jonatan Giraldez para o Washington Spirit, da NWSL, deixou um idiota notável na equipe, que geralmente parecia tão confiante e seguro do plano de jogo. Romeu acrescentou que o Barcelona precisa ser mais clínico no futuro.

O crescimento do City desde a última vez que disputou a competição e enfrentou o Barcelona, ​​uma derrota por 3 a 0 para os catalães, pode ser atribuído ao crescimento na WSL. À medida que a liga se desenvolveu exponencialmente, a competitividade e a qualidade da liga têm estado numa trajectória ascendente, o que significa que quando o City recuperou a sua contenção europeia, foi capaz de conduzir a si próprio e ao seu plano de jogo com desenvoltura.

Seu desempenho impressionante, no entanto, contrastou fortemente com o Arsenal, rival do título nacional, que foi derrotado pelo Bayern de Munique por 5-2. No sábado, os Gunners enfrentam o Chelsea – que manteve a vitória por 3 a 2 sobre o Real Madrid na terça-feira.

O resultado é enorme para o Manchester City, que agora lidera o seu grupo na competição. Não é catastrófico para o Barcelona, ​​que ainda tem o jogo em casa, no dia 18 de dezembro, como revanche. No entanto, a surpreendente derrota inicial levanta a questão de saber se as equipas estão a diminuir a diferença no reinado de domínio do Barcelona.