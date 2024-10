A vitória ‘enferrujada’ do USWNT sobre a Islândia mostra que a evolução é necessária

AUSTIN, Texas – Na quinta-feira, a seleção feminina dos Estados Unidos retomou de onde parou em agosto: no pódio. Duas horas antes do início do primeiro jogo da equipe desde a vitória nas Olimpíadas de 2024, os 18 jogadores presentes dessa equipe entraram em campo para enfrentar a Islândia no Q2 Stadium e subiram em uma plataforma elevada para gravar uma entrevista pré-jogo na TV.

O ouro estava onipresente na arena, desde a medalha no pescoço do capitão Lindsey Horan durante a entrevista, até garrafas de água de alumínio especiais da “edição dos campeões” e latas de água com gás enriquecidas. Quinta-feira foi, antes de mais nada, uma celebração da quinta medalha de ouro olímpica do USWNT.

“Estar de volta um com o outro já é uma celebração”, disse Sophia Smith, atacante do USWNT, depois de marcar na vitória de seu time por 3 a 1.

Poucos minutos depois de a fumaça dos fogos de artifício pré-jogo ter se dissipado, o apito soou para o início da partida e a meio-campista Rose Lavelle tocou a bola para entrar em jogo. Com isso, a página virou para a Copa do Mundo Feminina de 2027.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

Quando Emma Hayes se encontrou com repórteres pela primeira vez como técnica do USWNT, em maio, ela usou um refrão comum de treinador para descrever o cenário em mudança do futebol feminino: “O que te trouxe aqui não te levará lá.”

Ela estava discutindo como o USWNT poderia se recuperar de uma Copa do Mundo ruim de 2023 nas Olimpíadas deste ano, mas a frase soou ainda mais verdadeira na quinta-feira, quando o USWNT iniciou uma série de vitórias de três jogos com um gol de um jogador que não era mesmo nas Olimpíadas.

A atacante Alyssa Thompson, de 19 anos, que disputou sua primeira partida internacional em quase um ano depois de recuperar a forma no Angel City FC, acertou um chute na parte inferior da trave aos 39 minutos para dar a vantagem aos americanos. Foi o primeiro gol de sua carreira no USWNT.

O atacante Yazmeen Ryan e o meio-campista Hal Hershfelt saíram do banco para sua estreia internacional no segundo tempo. Hayes havia prometido estreias durante esta turnê de três vitórias na próxima semana, e provavelmente há mais por vir, já que há seis jogadores inéditos no acampamento.

Thompson, Ryan, Hershfelt e dezenas de outros jovens jogadores esperam entrar no USWNT enquanto Hayes traça sua estratégia para vencer a Copa do Mundo de 2027. Esse trabalho já começou. Hayes planeja usar esta janela internacional, que inclui uma revanche contra a Islândia no domingo e um jogo contra a Argentina na quarta-feira, para testar novos jogadores. Mas toda essa experimentação pode resultar em algumas atuações “instáveis”, admitiu o treinador no início desta semana.

Quem foi o melhor jogador de 2024? Vote agora! Escolha a melhor jogadora de futebol feminino de 2024 em nossa enquete de fãs do ESPN FC Women’s Rank. Em seguida, sintonize ESPN.com no dia 13 de novembro para ver quem ganha. Vote agora!

“Uma das coisas mais difíceis de fazer a nível internacional é que queremos sempre ver mais jogadores, mas quanto mais mudanças se fazem, mais fragmentado o jogo se torna”, disse ela. “O futebol, como qualquer esporte, trata de construir conexões e relacionamentos, e você não pode fazer isso se os relacionamentos mudam jogo dentro, jogo fora.”

Hayes disse que o time parecia “um pouco enferrujado” na quinta-feira, observando que a maioria dos jogadores está no final de uma longa temporada da NWSL. Dez dos 11 titulares do USWNT na quinta-feira eram do time vencedor da medalha de ouro olímpica, mas a vitória por 3 a 1 sobre a Islândia certamente seria qualificada como imperfeita do ponto de vista do USWNT.

Faltaram passes importantes no terço final no primeiro tempo e os jogadores demoraram muito para reconhecer quando mudar de campo, disse Hayes. Ela também sugeriu que os americanos perderam a batalha física para um time islandês compacto e defensivamente disciplinado.

“Foi uma equipe física”, disse Hayes sobre a Islândia, número 13 do ranking mundial. “Às vezes quero que vençamos a luta primeiro, e há partes disso que não gostei particularmente de nós, e vou abordar isso.”

A Islândia marcou o empate no início do segundo tempo, quando o meio-campo do USWNT foi derrotado em uma sequência rápida, e foram necessárias finalizações excelentes de Smith e Jaedyn Shaw fora do banco para abrir o placar nos minutos finais do jogo.

O USWNT conquistou uma vitória tardia graças a um gol de Sophia Smith, mas as coisas não saíram como planejado. Tim Warner/USSF/Getty Images para USSF

Shaw e Smith fizeram parte da equipe olímpica – embora Shaw não tenha jogado devido a uma lesão – e aos 19 e 24 anos, respectivamente, eles serão partes importantes do plano de Hayes daqui para frente. O técnico do USWNT disse após a partida que a “capacidade de criar e marcar gols de Shaw é incomparável neste país” e que Smith “está se tornando a atacante prolífica que eu quero que ela se torne”.

Hayes tem o núcleo da equipe que desenvolverá para disputar a Copa do Mundo de 2027, mas ainda está se atualizando no estudo do elenco de jogadores. A disputa pela medalha de ouro foi apenas a décima de Hayes no comando da equipe, após assumir em junho. Os jogadores falaram esta semana sobre como ainda estão a conhecer o seu novo treinador e que o seu desenvolvimento como grupo está apenas a começar, com Horan a afirmar: “Haverá uma grande evolução desta equipa”.

Ryan é um dos três jogadores em seu primeiro acampamento no USWNT; Hershfelt, que era suplente na seleção olímpica apesar de não ser internacional, nunca foi convocado para os acampamentos da seleção juvenil. Nem a atacante Emma Sears, que treina com o USWNT pela primeira vez esta semana. Uma lista completa de novos jogadores treinará ao lado da equipe sênior em janeiro, enquanto Hayes conduz um acampamento de identificação. Levará algum tempo para que um volume tão grande de novos rostos se adapte ao que é conhecido como o ambiente mais acirrado do esporte – e os jogadores titulares também precisarão se ajustar.

“Uma delas são as conversas, a comunicação fora do campo”, disse Horan. “Fazer com que os jogadores se sintam confortáveis, mas também saber que são novos; que têm de descobrir o nível e o padrão. ajustar.

“Acho que essa é a realidade: você tem que deixar esses jogadores saberem que esse é o trabalho que têm em mãos, mas, novamente, eles estão todos aqui por um motivo. tivemos apenas uma sessão de treinamento neste campo até agora. Faremos o que pudermos para que eles se sintam bem-vindos.”

jogar 0:48 Como o USWNT venceu seu primeiro jogo desde o ouro olímpico O USWNT derrotou a valente Islândia em Austin, seu primeiro jogo desde que conquistou o ouro olímpico em Paris.

Hayes disse que seu “maior objetivo é ampliar o número de jogadores”. Um grupo mais profundo de jogadores trará competição e mais diversidade de habilidades, o que Hayes afirma que levará a uma maior variedade de maneiras de vencer as equipes.

As margens são mais estreitas do que nunca no futebol feminino. O USWNT venceu todos os três jogos eliminatórios nas Olimpíadas por 1 a 0 – dois deles após a prorrogação. A equipe “sofreu” ao vencer o torneio, como disse Hayes na época, obtendo resultados e aproveitando o auge de uma linha de ataque imparável.

Faz apenas um ano que a Espanha venceu sua primeira Copa do Mundo e os americanos enfrentaram um tipo diferente de sofrimento com seu pior resultado em um grande torneio da história: uma eliminação nas oitavas de final depois de perder na disputa de pênaltis para a Suécia em um chute que cruzou a linha por um milímetro. A Copa do Mundo de 2023 expôs o USWNT como muito previsível e mostrou o quanto outras seleções haviam melhorado.

“A realidade é que é extremamente difícil criar algumas das vantagens mais tradicionais, seja superioridade numérica, sejam vantagens técnicas, por exemplo”, disse Hayes esta semana. “Você tem que encontrar uma maneira diferente de fazer isso.”

O que levou os americanos ao pódio nas Olimpíadas não os levará lá na próxima Copa do Mundo. Os próximos três anos exigem evolução e esse processo começou na quinta-feira.