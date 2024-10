Aaron Boone enfrenta o teste final como técnico dos Yankees

O escritório do gerente visitante no Dodger Stadium é mais ou menos do tamanho de uma pequena lavanderia, e com nove locutores lotados neste espaço antes do jogo 2 da World Series, Aaron Boone teve que andar na ponta dos pés ao entrar. tudo”, disse o técnico do New York Yankees agradavelmente.

Cerca de 18 horas antes, o primeiro base do Los Angeles Dodgers, Freddie Freeman, havia conquistado o primeiro grand slam da história da World Series, um golpe inicial para os Yankees em uma série melhor de sete. Boone foi questionado sobre como ele estava. “Eu me sinto bem”, ele respondeu calmamente.

Em todo o mundo, os torcedores dos Yankees criticaram as escolhas de Boone no bullpen, sua perspicácia no beisebol e sua gestão do time – como fizeram frequentemente em seu mandato de sete temporadas como técnico.

Após o jogo 1, Derek Jeter, ex-companheiro de equipe de Boone e agora analista da Fox, estava entre os que fizeram a destruição, questionando a decisão de Boone de eliminar Gerrit Cole após 88 arremessos. Outros criticaram a escolha de Boone por Nestor Cortes – que rendeu o grand slam de Freeman em sua primeira aparição em 37 dias – em vez do apaziguador Tim Hill.

Em seu escritório antes do Jogo 2, Boone revisou suas escolhas, analisando seu raciocínio com naturalidade – até mesmo expressando suas próprias dúvidas sobre uma decisão que não havia sido levantada pelos fãs ou pela mídia. Ele se perguntou se deveria ter pedido a Luke Weaver, que havia acumulado 19 arremessos até o final da nona entrada, para pelo menos começar no final da décima entrada. “É esse…” antes que sua voz desaparecesse.

Com os Yankees perdendo por 2 a 0 para os Dodgers na World Series, parece inevitável que, quando Boone for apresentado no Yankee Stadium antes do jogo 3, na segunda-feira, haja um refrão de vaias. É provável que seja repetido sempre que ele entrar em campo para afetar as mudanças de arremesso. Muito antes da gestão de Boone, esta era a realidade para qualquer técnico ou gerente geral dos Yankees. O reflexo da multidão reflete a resposta de um ícone da franquia, o falecido proprietário George Steinbrenner: Se você perder, todas as escolhas que você fizer serão destruídas.

A intensidade da resposta aumenta a pressão inerente a esses empregos frontais dos Yankees, e o efeito cumulativo pode distorcer ou mesmo distorcer uma personalidade. A saúde de Billy Martin pareceu piorar durante seus cinco mandatos como técnico dos Yankees. Quando o livro de Joe Torre sobre os anos dos Yankees foi publicado, as críticas a Cashman endureceram o gerente geral – obrigaram-no a fazer o trabalho com mais força, em vez de tentar apaziguar, como costumava fazer com Torre. Joe Girardi, antecessor de Boone, sentia-se responsável por todos ao seu redor por causa da possibilidade iminente de demissões. Olhando para trás, ele diz que pode ter colocado muita pressão sobre si mesmo.

Mas alguns colegas de Boone, assim como seu irmão Bret, dizem acreditar que Aaron permanece praticamente inalterado ao longo dos anos nesta gestão lenta, com seu comportamento tipicamente positivo e gregário resoluto, mesmo nos piores momentos.

“É quase como se ele tivesse nascido para isso”, disse Cashman. “Ele dispersa o crédito e assume a culpa. Ele mantém a calma no banco de reservas, por causa de seu comportamento. começar a mudar. Nada disso aconteceu. Ele ainda é fiel a quem ele é.

Em uma entrevista por telefone antes da World Series, Boone disse: “Sempre imaginei que seria capaz de lidar com isso ao entrar. Ainda sinto o mesmo. Isso não quer dizer que não tenha havido alguns momentos difíceis ou momentos difíceis pelos quais você passa – momentos em que fica um pouco solitário, mas no geral, tem sido incrivelmente gratificante e, na maior parte, eu adoro isso.”

Girardi lembra que quando atuou como técnico de banco de Joe Torre, ele achava que conhecia os desafios de ser técnico dos Yankees.

“Mas você realmente não sabe, até que você realmente tenha passado por isso”, disse ele, pensando em sua passagem de 2008 a 2017 – período durante o qual eles venceram um campeonato pela última vez. “E eu acho que você tem que passar por ambos os lados para realmente entender – o bom e o ruim. À medida que você analisa mais, você entende a pressão que os jogadores estão sofrendo – toda a cobertura que eles recebem – – e você entende a importância de ser positivo e apoiar os jogadores, não importa o que aconteça.”

Porque enquanto praticam um esporte cheio de fracassos, os Yankees muitas vezes ficam envoltos em feedback negativo. Eles serão aplaudidos no início do jogo 3, e esse fervor dos torcedores dos Yankees pode afetar os jogadores adversários. Mas se os Yankees começarem a ter dificuldades, a frustração nas arquibancadas fluirá livremente – e a pessoa responsável pela escalação e pelas escolhas de arremesso vai ouvir isso. Isso já foi Girardi e agora é Aaron Boone.

“Acho que ele faz um trabalho fantástico, porque está sempre sob escrutínio”, disse Girardi. “Porque esse é o trabalho em Nova York, a menos que você ganhe um campeonato. Você poderia ter um desempenho superior com um time que as pessoas pensavam que venceria 90 jogos, e você venceria 92-93 jogos – e a resposta seria: ‘Sim, mas eles venceram’ Não vou ganhar uma World Series.'”

Cashman disse que não tem certeza de quanto Boone ouve programas de rádio ou se ele absorve as críticas dos fãs e da mídia. “Não tenho a sensação de que isso o guie de alguma forma”, disse ele. “Ele derrama tudo o que tem [the work]e depois deixa para lá.”

Bret Boone disse: “Ele é o mesmo cara… Ele não mudou nem um pouco. Aos 51 anos, ele é a mesma pessoa de quando era criança.”

Aaron foi expulso pelos árbitros mais do que qualquer um de seus colegas nos últimos anos e, quando essas erupções ocorrerem, a mãe ligará para Bret e perguntará: “O que seu irmão está fazendo?” Eles vão rir juntos, porque através das lentes do tempo eles o veem respondendo como fazia quando criança, quando Bret – quatro anos mais velho que Aaron – roubaria a glória da bola Wiffle de seu irmão mais novo ao considerar um home run como uma bola suja. . Aaron reagiria da mesma forma que reage aos árbitros: indignado, com expressão externa de ter sido injustiçado injustamente.

Bret Boone vê muito de seu pai em Aaron. Bob Boone, agora com 76 anos, foi respeitado pelos companheiros de equipe em sua longa carreira como jogador e técnico das grandes ligas por ser direto e confiável.

“Caráter elevado, extremamente honesto”, disse Bret, que se lembrou de como amigos do jogo lhe perguntaram por que, como jogador no inverno de 2004, Aaron Boone se ofereceu como voluntário aos Yankees, dizendo que havia estourado o joelho jogando basquete – – uma violação do seu contrato. “Ele é assim mesmo”, respondeu Bret.

Bret disse que, assim como o pai, Aaron vai trabalhar muito cedo – “Ele é um moedor, assim como o pai” – e Bret incentiva o irmão a recuar um pouco. ”, disse Bret, “e jogue-o contra a parede e deixe os jogadores jogarem”.

Mas há outra razão pela qual Boone chega mais cedo. Ele gosta estar no parque, com os colegas, trabalhando para resolver problemas. Brad Ausmus está no final de seu primeiro ano como técnico do Yankees e, antes disso, ele realmente não conhecia Boone além das gentilezas trocadas como jogadores adversários no início de suas vidas.

Durante o treinamento de primavera, ele dividia um apartamento com Boone, e ele se lembra de Boone cumprimentando-o durante o café da manhã com o conhecido canto dos fãs: “LET’S GO YANKEES”. Quando eles dirigiam juntos para o estádio, a música era sempre a mesma. “‘Anos oitenta”, disse Ausmus. “São sempre os anos 80.” Stevie Nicks, os Pretendentes, Don Henley. Boone há muito afirma que se ele fosse deixado em uma ilha deserta e pudesse ouvir apenas uma banda, seria Hall and Oates. Quando Boone leva sua filha Bella de carro, ela eventualmente pergunta a ele, com esperança: “Podemos ouvir minha música agora?”

Ao descrever Boone, a observação de Ausmus foi simples: “Ele é meio idiota”, disse Ausmus, rindo.

Boone é cordial e respeitoso em suas trocas com os repórteres, mas aquela parte dele que abomina a injustiça – como aquelas bolas erradas marcadas por seu irmão mais velho – vem à tona ocasionalmente. Durante a American League Championship Series, os Yankees perderam a vantagem na nona entrada do jogo 3 contra o Cleveland, quando parecia que estavam prestes a assumir uma vantagem de três jogos a zero. Um repórter fez uma pergunta que parecia sugerir que talvez a equipe dos Yankees presumisse que eles venceriam o jogo: “Você acha que o banco pode ter sentido ‘Temos isso na mão’, por assim dizer?”

Boone retrucou impacientemente: “Vamos. Não. ‘Tem isso na bolsa’? Pare com isso.”

Boone tem uma caixa de ressonância de fato. Seu pai fica acordado para assistir ao jogo dos Yankees, e eles conversam depois, enquanto Aaron descomprime. Ele convidou Joe Torre para o treinamento de primavera e os dois trocaram textos. Ele compartilha conversas com Jim Leyland, que foi incluído no Hall da Fama do beisebol no verão passado. Ele tomará café da manhã com o técnico do Bullpen, Mike Harkey.

Na reunião com as emissoras antes do Jogo 2, Boone repetiu algumas de suas decisões naquela sala. Ele havia pensado em eliminar Cole após a sexta entrada, disse ele, após conversas com Cole, porque sentiu que o arremessador estava quase esgotado. Ele ficou com Cole, e depois que Teoscar Hernandez abriu o final do sétimo com uma rebatida de oito arremessos que terminou com um único, Boone foi para o monte sem fazer nenhum movimento para o bullpen, inclinando-se para remover Cole.

Se Cole tivesse recuado e defendido a permanência, Boone o teria deixado?

“Possivelmente”, disse Boone. Mas Cole não o fez, então o técnico o retirou após 88 arremessos – a decisão que atraiu o escrutínio de Jeter depois que os Yankees perderam.

Nesses momentos, ele se apoia nessa caixa de ressonância, em sua família – e principalmente, em seu próprio senso de identidade.

“Em tudo, mesmo nos momentos mais difíceis”, disse Boone, “acho que tenho uma perspectiva saudável”, disse ele.

Hoje em dia, ele vai precisar disso.