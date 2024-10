Aaron Gordon, do Nuggets, concorda com extensão de 4 anos e US$ 133 milhões

O atacante do Denver Nuggets, Aaron Gordon, concordou com uma extensão de contrato de quatro anos no valor de US$ 133 milhões, disseram Calvin Andrews e Rich Paul, da Klutch Sports, e Elise Gordon, à ESPN.

O acordo, que inclui uma opção de jogador em 2028-29 e um trade kicker, ocorre através da opção do atacante por seu salário de US$ 23 milhões para 2025-26 e, em seguida, adicionando três anos adicionais ao seu salário máximo, incluindo bônus.

Isso permite que o Nuggets garanta um dos melhores jogadores da liga e um membro crítico da equipe campeã de 2023 do Denver.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

Depois de perder a chave Kentavious Caldwell-Pope na agência gratuita para o Orlando Magic neste verão, era imperativo para Denver manter Gordon por longo prazo.

Gordon teve média de 13,9 pontos e 6,5 rebotes enquanto arremessava 55,6% de campo em 2023-24.

Depois de passar os primeiros 6 anos e meio de sua carreira em Orlando, Gordon foi adquirido pelo Nuggets no prazo final de negociação de 2021. Sua versátil habilidade bidirecional fez dele a parte final do quebra-cabeça do campeonato de Denver, ao lado de Nikola Jokic e Jamal Murray. Gordon desenvolveu química instantânea com Jokic.

Gordon, 29 anos, entra em sua 11ª temporada na NBA com um novo número de camisa. Ele mudou do 50º para o 32º lugar para homenagear seu irmão mais velho, Drew Gordon, que morreu em um acidente de carro em maio.