Aaron Judge dos Yankees cheira mais 3 vezes no jogo 2 da World Series

LOS ANGELES – Quando Aaron Judge é a melhor versão de si mesmo, a versão que atormentou os arremessadores durante todo o verão em uma lágrima não vista desde o pico de Barry Bonds, ele destrói a bola rápida de 2 a 0 que Yoshinobu Yamamoto lançou para ele na sexta entrada do New York Perda dos Yankees por 4 a 2 para o Los Angeles Dodgers no jogo 2 da World Series na noite de sábado no Dodger Stadium.

A oferta de 94 mph estava na metade inferior da zona de ataque, no meio, pronta para o Juiz se banquetear. Mas o Juiz não festejou. Ele nem sequer balançou. Em vez disso, foi uma greve convocada.

“Quando estamos indo bem, geralmente podemos atirar nisso”, disse Judge.

O juiz cometeu falta no arremesso seguinte, uma bola curva baixa que ele geralmente devora também. Então veio o nocaute: um splitter que passou por baixo de suas mãos. Judge rebateu e errou o terceiro strike, um resultado alarmantemente comum em outubro para Judge e Yankees.

O suposto MVP da Liga Americana fez 0 a 4 com três eliminações no sábado, enquanto os Yankees cavavam um buraco de 2 a 0 na série. Ele tem 1 de 9 com seis eliminações na World Series e 6 de 40 (0,150) com 19 eliminações em 50 jogos na pós-temporada.

Simplesmente, suas dificuldades nos playoffs de 2022, que atraiu vaias de sua torcida após sua temporada histórica de 62 home runs, sangraram até 2024.

“Acho que tudo se resume a rebater, conseguir um arremesso para dirigir”, disse Judge. “Você não tem um arremesso para dirigir, não tente fazer algo acontecer lá em cima. É a pós-temporada. e fazer o trabalho é isso que importa e não estou fazendo isso agora.”

O técnico dos Yankees, Aaron Boone, disse que Judge estava expandindo sua zona de ataque, um problema que ele acredita decorre do fato de Judge não se colocar em posição de tomar boas decisões de swing. Em outras palavras, seu tempo está errado. Judge disse que estava “chegando perto” de corrigir sua mecânica.

Ele disse que suas lutas em outubro são “um pouco parecidas” com suas lutas no início da temporada, quando atingiu 0,197/0,331/0,393 com 40 eliminações em 149 aparições em plate até 2 de maio. 3, iniciando uma sequência tórrida de 125 jogos em que ele acertou 0,357 com 52 home runs e 1,279 OPS para terminar a temporada regular.

“Quando você tem um cara assim, tão bom assim, acho que só vai ser preciso uma rebatida para fazê-lo seguir em frente”, disse o defensor direito do Yankees, Juan Soto, que fez 2 de 4 com um home run em Jogo 2.

O técnico de rebatidas dos Yankees, James Rowson, disse que Judge estava “moendo agora – no bom sentido. Ele está lá em cima. Ele está dando tudo o que tem”. Ele também notou o elemento humano em Judge jogando sua primeira World Series.

“Mais do que tudo, estamos nesta situação e você quer fazer coisas”, disse Rowson. “Então, às vezes você fica um pouco ansioso e sua mentalidade está apenas tentando fazer um pouco mais do que o normal. Temos três jogos em casa [next]. Acho que o regresso a casa será bom para ele.”

O terceiro base dos Yankees, Jazz Chisholm Jr., ecoou os pensamentos de Rowson.

“Estamos todos um pouco ansiosos, sabe?” disse Chisholm, que também está jogando sua primeira World Series. “Os dois primeiros jogos da nossa World Series na nossa carreira. Então você vai sair um pouco ansioso. Sinto que quando chegarmos em casa ele vai se sentir mais confiante e vai se acalmar um pouco mais indo para uma multidão em casa.”

Judge acertou 32 de seus 59 swings (54%) nos últimos cinco jogos, um clipe impressionante para alguém que liderou os majors em home runs, RBIs, porcentagem na base, porcentagem de rebatidas, OPS e wRC + enquanto acertou apenas 31% de suas oscilações. Ele tem 13 eliminações em cinco jogos, o maior número em qualquer período de cinco jogos desde junho de 2021.

Judge marcou home runs em jogos consecutivos durante a American League Championship Series contra o Cleveland Guardians, incluindo um empate de duas corridas contra o All-Star mais próximo Emmanuel Clase no jogo 3. Fora isso, ele tem um duplo, três simples e sete caminhadas na pós-temporada.

Enquanto isso, Giancarlo Stanton, que fez um home run de duas corridas no Jogo 1, tem seis home run e 1.098 OPS em outubro. Soto, que deu o home run verde no jogo 5 do ALCS para enviar os Yankees para a World Series, está rebatendo 0,350 com quatro home runs e 1,160 OPS nos playoffs. Eles alimentaram a corrida pós-temporada dos Yankees.

Os Yankees agora estão esperando que Judge, o terceiro membro da trifeta de rebatidas, volte aos trilhos, para atacar aquelas bolas rápidas de 2 a 0 por cima da base e afetar os jogos. Aqueles ao redor de Judge estão confiantes de que ele o fará. Suas esperanças de campeonato dependem disso.

Disse Stanton: “Ele vai nos ajudar a vencer alguns jogos aqui.”