Os Jatos perda para o Contas bateu forte dentro do Nova Iorque time, especialmente seu quarterback, Aaron Rodgers, que simplesmente culpou os árbitros pela noite ruim de seu time.

Num jogo em que até terminaram empatados em faltas (11 cada), Rodgers ainda bateu forte nos árbitros numa falta que os favoreceu após Contas costas defensivas Até Epenes foi penalizado por uma falta dura contra si mesmo.

Rodgers: “Foi muito decepcionante perder_ entregamos o jogo.”

“Tudo parecia um pouco ridículo. Algumas das faltas pareciam realmente muito duras, por exemplo, aquela Até Epenes me deu, disse Rodgers, que argumentou ainda mais sua teoria. “Isso não é violência contra o passador. Se vamos penalizar essas faltas, podemos muito bem jogar Sarcastabol. Eu não acho que a falta Javon Kinlaw fiz também não foi tão difícil.”

Todas essas declarações de Rodgers apenas alimenta o mau começo de Jeff Ulbrich, seu novo treinador, e do QB poderá ser sancionado pelo NFL por atacar o trabalho do árbitro com esta dureza.

Em relação ao jogo em si, o zagueiro ficou claro que eles perderam uma ótima oportunidade de vencer.

“Precisamos seguir em frente. Esta foi uma oportunidade de ouro. Alguns jogos você ganha no NFLalguns jogos você distribui. Isto é uma oferta. Fomos péssimos na zona vermelha. Perdemos dois gols de campo. Não converti em uma viagem de dois minutos. Tivemos muitas chances. Teve impulso. Teve bons passeios. Moveu a bola para cima e para baixo no campo. Então… decepcionante.” disse Rodgers.