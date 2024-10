Aaron Rodgers dos Jets – relacionamento com Robert Saleh ‘ótimo’

A especulação começou em junho, quando o quarterback do New York Jets, Aaron Rodgers, foi multado pelo técnico Robert Saleh por perder um minicamp obrigatório. Desde então, seu relacionamento com Saleh tem estado sob um microscópio.

Na terça-feira, Rodgers refutou a percepção de que ele e Saleh não estão se dando bem.

“Rob e eu temos um ótimo relacionamento; temos desde o primeiro dia, quando cheguei aqui”, disse Rodgers durante sua aparição semanal no “The Pat McAfee Show”. “Temos conversas por mensagens de texto, tópicos em que participamos, conversas sobre vários assuntos diferentes fora do futebol. Temos uma boa amizade.”

Os holofotes se concentraram neles nas últimas duas semanas. Primeiro, houve o infame não-abraço durante o jogo de 19 de setembro contra o New England Patriots: quando Saleh tentou um abraço comemorativo após um touchdown, Rodgers o cutucou. O momento se tornou viral.

Então, após a derrota dos Jets por 10-9 no domingo para o Denver Broncos, Saleh indicou que talvez fosse necessário examinar a eficácia da cadência sofisticada de Rodgers. Os Jets cometeram cinco penalidades por falso início no jogo. No dia seguinte, Saleh voltou atrás, insistindo que não tinha planos de mexer com a cadência de Rodgers.

Rodgers fez pouco caso do não abraço. Quanto ao seu relacionamento geral com Saleh, o quatro vezes MVP disse para não acreditar no que está sendo dito.

“Sempre haverá mensagens e narrativas por aí, e você tem duas opções”, disse ele. “Você pode pegar a onda – na verdade, uma montanha-russa – ou pode dizer: ‘Foda-se, não me importo’. E eu sou o último. Não entro no assunto da conversa que está acontecendo fora do prédio ao meu redor.

“Os relacionamentos que tenho – os mais importantes – são olhar um cara nos olhos, no vestiário ou em uma sala de reuniões, e saber que ele está te protegendo e você está protegendo ele.”

Rodgers reiterou que sua cadência, projetada para atrair impedimentos para as defesas, não é um problema. Ele disse que cabe aos jogadores – e não aos treinadores – fazer com que isso funcione.

“Para que seja uma arma, temos que ficar de lado”, disse ele. “Então eu acho que nessas situações, e não sei por que Robert receberia algum – ou mesmo [offensive coordinator Nathaniel] Hackett – quero dizer, ninguém merece nada por isso, exceto os jogadores.”

Rodgers também disse que está “um pouco machucado” depois de ser demitido cinco vezes pelo Denver, observando que seu joelho esquerdo está “um pouco inchado”. Ele deve jogar quando os Jets (2-2) enfrentarem o Minnesota Vikings (4-0), no domingo, em Londres.

Outro problema dos Jets é o início lento de Garrett Wilson. O star wideout tem apenas 20 recepções para 191 jardas e um touchdown. Wilson expressou alguma frustração na terça-feira, dizendo que tem sido usado de forma diferente dos anos anteriores.

Ele também abordou o crime como uma unidade.

“Para ser honesto, não acho que façamos muitas coisas diferentes”, disse ele durante sua participação semanal no programa “Bart & Hahn” da rádio ESPN de Nova York. “Eu assisto futebol aos domingos e vejo muitos times misturando tudo e coisas assim. vai funcionar. Não acho que estamos tentando muitas coisas diferentes.

“Eu sei, pessoalmente, que minha árvore de rotas não tem sido a mesma dos últimos dois anos no que diz respeito às coisas que tenho executado. Trata-se apenas de descobrir se é a identidade certa e se vai ganhar jogos. “

Wilson está obtendo cobertura extra dos oponentes. Ele disse que aprecia o respeito, acrescentando: “Mas sinto que temos que dificultar um pouco as coisas para as equipes. No final das contas, eles tentam me tirar do jogo e nós deixamos. … Sinto que posso ajudar. Só temos que encontrar uma maneira – tenho que encontrar uma maneira de me envolver e fazer coisas para colocar a bola em minhas mãos no espaço e chutar no campo. Eu me saio bem.”