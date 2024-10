Aaron Rodgers é muito exigente? Por dentro de seus relacionamentos difíceis com treinadores da NFL

Aaron Rodgersum dos zagueiros mais condecorados da história da NFL, teve uma carreira histórica de 20 anos repleta de inúmeros altos e relacionamentos notáveis ​​com seus treinadores principais. Conhecido por seu incrível talento nos braços, QI no futebol e drama ocasional, a jornada de Rodgers abrangeu vários times e treinadores, com vários graus de sucesso e química ao longo do caminho.

Rodgers teve um relacionamento intrigante e, às vezes, complexo com seus treinadores da NFL ao longo de sua carreira de 20 anos. Conhecido por sua personalidade forte e altas expectativas, suas interações com treinadores variaram amplamenterefletindo os desafios e recompensas de trabalhar com um quarterback famoso de seu calibre.

Aaron Rodgers parece irritado com os comentários do técnico Saleh

A breve era de Mike Sherman

Começando pelo Green Bay Packers em 2005 o primeiro técnico de Rodgers foi Mike Sherman. Sherman, um treinador veterano com seis temporadas em seu currículo, guiou um jovem Rodgers durante seu ano de estreia. Rodgers jogou moderadamente em 2005, atrás de Brett Favre, e quando o time terminou com um decepcionante recorde de 4-12, Sherman foi dispensado.

Rodgers teve ação limitada naquela temporada, completando 9 de 16 passes para 65 jardas e uma interceptação. O relacionamento de Rodgers com Sherman era relativamente neutro. Como Rodgers ainda era um jogador em desenvolvimento o relacionamento deles não foi profundamente explorado.

Mike McCarthy, a era do Super Bowl

Mike McCarthyo atual técnico do Dallas Cowboys, foi o técnico mais antigo de Rodgers, liderando os Packers de 2006 a 2018. O relacionamento deles foi inicialmente forte, especialmente enquanto Rodgers se tornava um dos melhores zagueiros da liga. Sob McCarthy, Rodgers ganhou dois prêmios MVP e garantiu o título do Super Bowl em 2010. Apesar do sucesso, surgiram tensões nos anos posteriores. Rodgers é conhecido por seu pensamento independente e desejo de controle sobre decisões ofensivas, que supostamente entrou em conflito com a abordagem mais conservadora de McCarthy.

Em 2018, após uma série de temporadas decepcionantes, o relacionamento deles azedou visivelmente, culminando com a demissão de McCarthy. Rodgers refletiu sobre o tempo que passaram juntos, reconhecendo os aspectos bons e desafiadores: “Eu amo Mike. Tivemos muitos anos ótimos juntos”, mas estava claro que a parceria deles havia chegado ao fim.

Joe Philbin, o interino

Após a saída de McCarthy, Joe Philbin assumiu como técnico interino para os jogos finais de 2018. Como foi um período curto e os Packers estavam fora da disputa dos playoffs, não houve muito tempo para os dois desenvolverem um relacionamento significativo.

Matt Lafleur: ótimas estatísticas, sem sucesso nos playoffs

Matt LaFleur, que assumiu em 2019, trouxe uma nova abordagem ao ataque do Green Bay e, inicialmente, havia alguma incerteza sobre como Rodgers se adaptaria. No entanto, a dupla encontrou um sucesso notável na temporada regularS. Rodgers venceu MVPs consecutivos em 2020 e 2021 sob LaFleure os seus resultados estatísticos foram impressionantes. Apesar disso, o sucesso nos playoffs foi ilusórioo que adicionou alguma tensão ao seu relacionamento positivo. Ainda assim, Rodgers respeitava a liderança de LaFleur, e o tempo que passaram juntos foi amplamente considerado um sucesso.

Robert Saleh, o bode expiatório

A mudança de Rodgers para o New York Jets em 2023 o levou a trabalhar com Robert Saleh, embora uma lesão no tendão de Aquiles o tenha afastado dos gramados quase imediatamente. O mandato de Saleh com Rodgers durou pouco, pois ele foi demitido no início de 2024substituído pelo técnico interino Jeff Ulbrich, marcando mais um capítulo na longa carreira de Rodgers como treinador.

Embora Saleh e Rodgers tenham dito publicamente que se davam bem e tinham grande respeito um pelo outro, a realidade é que internamente a história era diferente. Isso ficou claro em um dos primeiros jogos desta temporada, quando Saleh tentou abraçá-lo após um TD e Rodgers o empurrou com um gesto severo. É até mencionado nos círculos internos da NFL que foi Rodgers quem mais influenciou a demissão de Saleh, embora a versão oficial seja que foi o proprietário dos Jets, Woody Johnson, quem tomou a decisão.