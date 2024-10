Aaron Rodgers, Jets lamenta pênaltis, perdeu chances na derrota para o Bills

EAST RUTHERFORD, NJ – Pela terceira semana consecutiva, o quarterback do New York Jets, Aaron Rodgers, teve que explicar uma derrota na qual seu time perdeu a oportunidade de vencer o jogo em sua posse final. Desta vez, ele parecia mais frustrado – e preocupado – do que nunca.

“Precisamos seguir em frente”, disse Rodgers na noite de segunda-feira, depois que os Jets – em seu primeiro jogo sob o comando do técnico interino Jeff Ulbrich – caíram para 2-4 com uma derrota por 23-20 para o Buffalo Bills no MetLife Stadium. “Esta foi uma oportunidade de ouro. Alguns jogos você ganha na NFL e alguns jogos você dá. Isso foi uma dádiva.”

Ele não apenas criticou o desempenho dos Jets, mas Rodgers também questionou a arbitragem. As equipes combinaram 22 pênaltis e 204 jardas, incluindo 11 de 110 dos Jets, que sofreram os mesmos problemas sob o comando do ex-técnico Robert Saleh.

“Pareceu um pouco ridículo”, disse Rodgers sobre a arbitragem. “Algumas (das ligações) pareciam muito ruins, incluindo a violência contra mim [by AJ Epenesa]. Isso não é agredir o passador. Você também pode jogar Sarcastaball [a reference to the TV show ‘South Park’] se vamos chamar essas coisas. E eu pensei que aquele em [Javon] Kinlaw também não estava agredindo o passador.”

Rodgers também lamentou uma “chamada fantasma” no tackle Tyron Smith, que anulou um placar de Braelon Allen que daria aos Jets uma vantagem de 27-20 no terceiro quarto. Eles não marcaram nenhum ponto, já que Greg Zuerlein errou seu segundo field goal da noite.

Os Jets, que demitiram Saleh na última terça-feira, encerraram uma semana tumultuada com um desempenho que se assemelha a tantos outros. Foram muitos pênaltis e muitas oportunidades desperdiçadas.

Sob o comando do novo jogador Todd Downing, que substituiu o rebaixado Nathaniel Hackett, o ataque conseguiu produzir 393 jardas no total, mas foi 1 de 4 na zona vermelha. Um de seus dois touchdowns foi uma jogada milagrosa – um Hail Mary de 52 jardas para Allen Lazard no final do primeiro tempo, que fechou a vantagem do Bills para 20-17.

“Desmoralizante” foi como o wide receiver Garrett Wilson descreveu os pênaltis, erros e chances desperdiçadas. “Temos que encontrar uma maneira de marcar touchdowns porque não quero continuar me sentindo assim.”

Os Jets perderam três partidas consecutivas por um total combinado de 10 pontos, os dois últimos jogos terminando com uma interceptação de Rodgers na posse final. Pela primeira vez em sua carreira de 20 anos, Rodgers tem um recorde de derrotas após seis jogos.

“É frustrante”, disse ele. “Estou aqui para vencer esses jogos.”

Desta vez, Rodgers pegou a bola aos 30, faltando 3:43 para o fim do jogo – 70 jardas de um touchdown que poderia ter levado os Jets ao empate em primeiro lugar com os Bills (4-2). A última vez que os Jets dividiram o primeiro lugar após a Semana 6 foi em 2012 – a seca mais longa da NFL.

Não houve magia de Rodgers.

O drive implodiu com um sack e duas penalidades dos Jets (uma compensação), terminando com uma bola profunda de terceira para 16 para Mike Williams, que foi rebatida por Taron Johnson na linha de 18 jardas do Bills. Rodgers deu a entender que houve uma falha de comunicação entre ele e Williams, que sofreu um ferimento na cabeça durante a jogada.

Rodgers (23 de 35) arremessou 294 jardas, o recorde da temporada, incluindo dois touchdowns, mas não ficou satisfeito com a execução geral do ataque. Ele disse que a atenção aos detalhes deve melhorar. Ele também poderia melhorar. Na zona vermelha, ele acertou apenas 3 de 8, incluindo quatro passes que foram desviados ou defendidos.

“Achei que teríamos uma grande noite no ataque”, disse ele. “Novamente, este deveria ter sido um jogo de mais de 30 pontos no ataque, e isso nem deveria ser uma conversa.”

O proprietário Woody Johnson demitiu Saleh com a esperança de criar uma nova energia sob o impetuoso Ulbrich. Funcionou – por um curto período de tempo. Depois de Hail Mary to Lazard de Rodgers – o quarto touchdown de Hail Mary da carreira de Rodgers – os Jets entraram no intervalo com força. Mas deixaram no vestiário, conseguindo apenas um field goal no segundo tempo.

Agora eles correm o risco de sair da disputa.

“Não estamos de forma alguma fora desta situação. De forma alguma”, disse Ulbrich. “Conheço o caráter daquele vestiário. Sei como reagiremos. Temos que começar a acumular essas semanas de preparação excepcional. Prometo que isso começará a dar frutos aos domingos.”