Aaron Rodgers não tem mais desculpas: Jets contrata seu ex-estrela wide receiver na tentativa de melhorar o ataque anêmico

TO disfuncional New York Jets e seu quarterback estrela, Aaron Rodgers, mostraram alguns sinais de vida na derrota de segunda à noite para o Buffalo Bills. Uma semana depois de demitir o técnico Robert Saleh, Rodgers e companhia pelo menos lutaram contra um dos melhores times da NFL.

Agora, acaba de ser anunciado que Rodgers está adicionando uma importante arma ofensiva que, eles esperam, ajudará os Jets a parar a crise e corrigir a temporada: Davante Adams. De acordo com Ian Rapoport, membro da NFL Network, o acordo foi fechado na terça-feira e é um desenvolvimento muito emocionante para a equipe.

Novo trailer da Netflix sobre a série documental de Aaron Rodgers

Em troca de Adams, o Raiders receberão uma escolha condicional de terceira rodadaque poderia se tornar uma escolha de segunda rodada com base no desempenho de Adams com os Jets. É um acordo muito bom para ambas as equipes. Além disso, os Jets também concordaram em assumir o restante do salário de Adams para selar o acordo, mostrando o quão sérios eles estão em trazê-lo a bordo.

Como funcionou a dupla Rodgers-Adams?

Este comércio traz Adams está de volta com o quarterback Aaron Rodgerse isso deve ser emocionante para os dois. Eles foram uma dupla bastante dinâmica durante seu tempo com o Green Bay Packers, acumulando impressionantes 7.517 jardas e 68 touchdowns juntos. É claro que eles têm uma ótima química em campo, e seu reencontro em Nova York é definitivamente algo pelo qual ansiar.

Rogers e Adams jogaram juntos de 2014 a 2021 pelos Packerscom Rodgers postando um rating de passe de 103,5 com 28.368 jardas, 237 touchdowns e 38 interceptações em 108 jogos com Davante Adams em sua carreira. Enquanto isso, Adams tem 622 recepções para 7.590 jardas e 69 touchdowns em 108 jogos na carreira com Rodgers.

Os Jets esperam que esta mudança injete a energia necessária em sua equipe. Eles tiveram um início de temporada um pouco difícil e precisam de uma faísca. Com o técnico interino Jeff Ulbrich no comando, eles estão mirando alto e acreditam que a chegada de Adams lhes dará um impulso significativo. Como disse Ulbrich: “Estamos entusiasmados por ter Davante se juntando à nossa equipe. Seu conjunto de habilidades e experiência serão inestimáveis ​​à medida que trabalhamos em direção aos nossos objetivos para esta temporada e além..”

A adição de Adams à equipe não poderia ter vindo em melhor hora. A AFC East tem sido imprevisível e os Jets estão ansiosos para deixar sua marca na corrida pós-temporada. Com Adams a bordo, eles estão confiantes em suas chances. Como disse um fã dos Jets: “Este comércio é uma virada de jogo para nós. Temos uma chance real de fazer barulho nos playoffs agora.“