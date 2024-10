Aaron Rodgers parece cutucar o nariz e comer meleca durante a perda de ‘SNF’

Reproduzir conteúdo de vídeo



Cortesia da NFL

Aaron Rodgers jogou duas escolhas em campo na noite de domingo e depois acrescentou mais uma – enquanto as câmeras o flagravam procurando ouro nas narinas bem nos bastidores do jogo dos Jets.

Confira a filmagem da transmissão “Sunday Night Football” da NBC … enquanto Rodgers e seu time de Nova York eram derrotados pelos Steelers em Pittsburgh, o chamador deu algumas pancadas no nariz.

Então, como você pode ver no clipe, ele apareceu comendo o que desenterrou.





As pessoas correram para suas contas de mídia social para apontar o comportamento… com muitos zombando do quarterback de 40 anos pela cena lateral.

“O cara mirou na boca com mais meleca do que DaVante Adams com a bola”, escreveu um deles.

“Ele recentemente compartilhou uma nova descoberta científica de que comer meleca pode melhorar a função cognitiva e a tomada de decisões”, brincou outro.

Os comentários mais ALARMANTES do #Jatos #Steelers o comentário pós-jogo foi Aaron Rodgers revelando que faltava energia ao time … ‘Quero dizer, eu simplesmente senti que a energia começa comigo, a energia por qualquer motivo no intervalo estava um pouco fraca. Eu senti como se estivesse plano antes do… pic.twitter.com/Hknjinu5dn -Paul Andrew Esden Jr (@BoyGreen25) 21 de outubro de 2024

@BoyGreen25

Claro, Rodgers – que terminou sua noite com apenas um passe para touchdown junto com suas duas interceptações – não estava com disposição para brincadeiras durante e após a competição “SNF”… quando os Jets foram eliminados 37 -15.