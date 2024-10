Aaron Rodgers se ressente dos rumores de que ele participou da demissão de Robert Saleh

FLORHAM PARK, NJ – Aaron Rodgers, quarterback do New York Jets, comentando pela primeira vez sobre a demissão de Robert Saleh, disparou contra aqueles que acreditam que ele influenciou a decisão do proprietário Woody Johnson de mudar de treinador depois de apenas cinco jogos.

“No que diz respeito a qualquer uma das alegações ridículas por aí, não vou gastar mais do que uma frase em resposta a isso”, disse Rodgers durante sua aparição semanal no “The Pat McAfee Show” na quarta-feira. “E é que me ressinto de qualquer uma dessas acusações porque são patentemente falsas. É interessante a quantidade de poder que as pessoas pensam que eu tenho, o que não tenho. Eu amo Robert.”

Rodgers disse que apoiará o técnico interino Jeff Ulbrich e quaisquer mudanças que ele possa fazer na equipe ofensiva. Uma dessas mudanças poderia ser um rebaixamento para o amigo próximo de Rodgers, Nathaniel Hackett, o coordenador ofensivo e playcaller. Ulbrich disse na terça-feira que está pensando em mudanças, mas não deu detalhes.

Antes de ser demitido, Saleh estava se preparando para rebaixar Hackett, disse uma fonte – uma decisão que pode ter irritado Rodgers. Ele não foi questionado sobre aquela quarta-feira; Rodgers não deu nenhuma indicação de qualquer atrito ou desacordo em seu relacionamento.

Um dia após a demissão de Saleh, vários jogadores disseram que ficaram surpresos com a mudança. Na terça-feira, quando a notícia foi divulgada, pouco depois das 10h, os Jets realizaram uma série de reuniões internas para discutir a mudança – uma reunião do conselho de liderança (com a presença de Johnson), uma reunião apenas para jogadores e uma reunião de equipe completa na qual Ulbrich falou. . O tema predominante, disseram os jogadores, foi a importância da responsabilização.

Rodgers falou na reunião exclusiva para jogadores, enfatizando o mesmo ponto, disse o tight end Tyler Conklin na quarta-feira. A ideia de Rodgers fazer com que Saleh fosse demitido nunca foi discutida no fórum, de acordo com Conklin.

“Não acho que ninguém dentro deste prédio, em termos de jogador, ou algo assim, pensou que ele tivesse algo a ver com isso”, disse Conklin. “Eu honestamente acredito nisso. Quero dizer, Aaron provavelmente levou isso mais a sério do que qualquer um.”

No programa da McAfee, Rodgers expressou empatia por Saleh e sua família, lamentando como a história poderia ter sido diferente se ele estivesse jogando melhor. Ele disse que recebeu uma ligação de Johnson na noite de segunda-feira, acrescentando que o futuro de Saleh não foi mencionado na conversa. A ligação durou cinco minutos, disse ele.

“Tivemos uma breve conversa”, disse Rodgers. “Agradeci a ligação. Foi uma ligação genuína. Ele apenas me perguntou como eu estava. Obviamente, fiquei enrolado no jogo, meu tornozelo ficou bastante machucado, então ele estava apenas ligando e perguntando como eu estava. .

“Conversamos sobre o jogo e como fiquei decepcionado com meu desempenho, que vou jogar melhor e que vamos mudar essa situação. E então desligamos. Nesse ponto, Woody não tem obrigação de me informar quais são seus planos. Se ele sabia ou não o que estava fazendo naquele momento, é irrelevante.”

Na terça-feira, Johnson disse que a decisão de demitir Saleh (20-36) foi “minha decisão e somente minha”. Ele conversou brevemente sobre isso com o gerente geral Joe Douglas antes de demitir Saleh, disseram fontes. Johnson disse que não solicitou nenhuma contribuição de Rodgers.

A relação Rodgers-Saleh está sob o microscópio desde junho, quando Saleh multou o quatro vezes MVP por passar férias no Egito em vez de participar de um minicamp obrigatório. As especulações surgiram nas últimas semanas, mas os dois homens insistiram que seu relacionamento estava bem. Rodgers chamou isso de “um relacionamento muito sólido”.

Na quarta-feira, Saleh divulgou um comunicado de 181 palavras agradecendo à organização, sua equipe, jogadores e torcedores. Ele não fez menção a nenhum indivíduo.

“Ele foi um grande motivo pelo qual vim para os Jets”, disse Rodgers sobre Saleh.

“Quando se trata de mim, não sinto necessidade de me defender ou dizer nada”, acrescentou Rodgers. “Sempre haverá narrativas e conversas sobre o que penso, quanto poder e influência tenho. Não é algo com que me preocupe – realmente não é.”

Enquanto isso, os jogadores ainda processavam os disparos. O linebacker CJ Mosley disse que ficou “muito chocado”. O atacante Morgan Moses disse que “pegou muita gente desprevenida”. Konklin disse: “[I have] um coração pesado. Muitos de nós falamos sobre isso como um negócio de produção e, como grupo, não temos produzido, e o treinador Saleh acabou tendo que assumir a responsabilidade por isso.”

Apesar de uma seqüência de duas derrotas consecutivas, os Jets (2-3) disputarão o primeiro lugar na AFC East quando enfrentarem o Buffalo Bills (3-2) na noite de segunda-feira no MetLife Stadium.