Aaronson, dos EUA, tinha ‘negócios inacabados’ no Leeds United

O meio-campista dos Estados Unidos Brenden Aaronson disse que tem “negócios inacabados” com o Leeds United depois de retornar ao time do campeonato para a temporada 2024-25.

Aaronson ingressou no Leeds em maio de 2022 vindo do Red Bull Salzburg, assinando um contrato de cinco anos com o clube. Ele jogou na Inglaterra por um ano antes de ser emprestado ao Union Berlin, time da Bundesliga, para a temporada 2023-24, onde marcou dois gols e duas assistências em 38 partidas em todas as competições.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

Agora, o jogador de 23 anos está de volta ao Leeds com o desejo de “provar seu valor”.

“Minha decisão de voltar para Leeds foi, obviamente, uma decisão que tomou decisões”, disse Aaronson em entrevista coletiva antes de dois amistosos com os EUA neste mês. “Eu tinha assuntos inacabados em Leeds e muitas coisas me levaram de volta a Leeds, você sabe. Isso foi o mais importante para mim. Foi como um sentimento e uma vontade de voltar e provar meu valor novamente.”

Desde seu retorno, Aaronson marcou dois gols e uma assistência em 10 partidas para ganhar o prêmio de Jogador do Mês do time em agosto. Ele desempenhou um papel fundamental em sua primeira partida oficial em Elland Road, saindo do banco para marcar o empate em 3-3 contra o Portsmouth.

Brenden Aaronson treina com os Estados Unidos antes de dois amistosos em outubro. Imagens Getty

“Desde que voltei, eu diria que as primeiras semanas foram muito difíceis mentalmente porque você pode ver alguns fãs ficando chateados com você e é simplesmente difícil”, disse Aaronson. “Você precisa se reprovar de novo, mas estou orgulhoso de mim mesmo. Voltei e me saí muito bem. Ganhei o Jogador do Mês, o que é muito bom para mim. E foi um ótimo começo. E agora Eu só quero continuar construindo e marcando e ajudando e sim, continuar melhorando”

Aaronson agora mudará seu foco para a USMNT enquanto o time se prepara para os jogos sob o comando do novo técnico Mauricio Pochettino pela primeira vez. Aaronson disse que a equipe já começou a aprender com o ex-técnico do Tottenham, Chelsea e PSG, aumentando a “agitação e entusiasmo”.

“Já aprendemos muito”, disse Aaronson. “Aprendemos sobre o estilo de jogo que queremos jogar hoje no treino. Uma coisa que temos certeza e que realmente reformulamos é a intensidade com que queremos jogar. Queremos jogar no campo do outro time. Queremos ter a posse de bola. Ele quer um time confiante e é isso que vamos ser”.

Os EUA enfrentam o Panamá em 12 de outubro no Q2 Stadium em Austin, Texas, antes de viajar para Guadalajara para uma partida contra o rival da Concacaf, o México.

Embora a USMNT não tenha estádio definido, a partida contra o Panamá será a quinta no Q2 Stadium. Os americanos venceram cada um dos quatro jogos anteriores em Austin, comemorando mais recentemente uma vitória por 3 a 0 da Liga das Nações da Concacaf sobre Trinidad e Tobago em novembro de 2023.

“Parecemos sempre jogar bem em Austin e fazer bons jogos, por isso é sempre bom voltar”, disse Aaronson. “O amor que recebemos dos fãs e da base de fãs em Austin também é muito bom, então sim, estou muito animado para jogar e será um jogo muito bom contra o Panamá.”