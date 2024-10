ABC transmitirá mais 6 jogos de ‘Monday Night Football’

A ABC transmitirá simultaneamente mais seis jogos do “Monday Night Football” da ESPN, incluindo o confronto da AFC East na segunda-feira entre o Buffalo Bills e o New York Jets.

A adição dos seis jogos significa que a ABC transmitirá 17 nesta temporada – 14 transmissões simultâneas com a ESPN (incluindo dois jogos de playoffs) e três jogos exclusivamente na ABC.

A decisão de transmitir mais jogos simultaneamente foi uma decisão conjunta entre a NFL e a The Walt Disney Company, dona da ABC e da ESPN.

Os outros jogos adicionados são Baltimore em Tampa Bay (21 de outubro), Tampa Bay em Kansas City (4 de novembro), Houston em Dallas (18 de novembro), Baltimore em Los Angeles Chargers (25 de novembro) e New Orleans em Green Baía (23 de dezembro).

As únicas duas segundas-feiras no resto da temporada regular em que a ABC não terá jogos são 11 de novembro e 2 de dezembro.

A ABC teve jogos durante todas as 18 semanas da temporada passada devido a um acordo com a NFL, já que não houve nenhuma nova programação original de outono por causa das greves dos roteiristas e atores de Hollywood. Com mais jogos na rede de televisão, “Monday Night Football” teve uma média de 17,36 milhões de telespectadores na ESPN, ESPN2 e ABC, um aumento de 29% em relação a 2022.

Foi o melhor número de audiência para o pacote seminal do horário nobre da liga desde 2000. A revanche do Super Bowl LVII da última temporada entre Filadélfia e Kansas City teve média de 29,03 milhões.

No início da temporada, a ABC tinha oito transmissões simultâneas programadas, incluindo dois jogos de sábado da semana 18 e dois jogos de playoffs, e três jogos MNF exclusivos quando havia partidas duplas.

Também dá continuidade ao movimento da Disney de colocar mais programação esportiva de volta na ABC. O Super Bowl LXI de Los Angeles em 2027 estará na rede e o jogo do campeonato College Football Playoff também será transferido para a ABC no mesmo ano.

Mais jogos na ABC também aumentarão as classificações. A vitória de Kansas City por 26 a 13 sobre o New Orleans na ESPN teve média de 15,91 milhões, o quarto jogo mais assistido na noite de segunda-feira não transmitido simultaneamente pela ABC. No entanto, o público caiu em relação aos 17,38 milhões que assistiram ao jogo da semana 5 da temporada passada entre Green Bay e Las Vegas.

O próximo jogo não inclui apenas o confronto de quarterback entre Aaron Rodgers, dos Jets, e Josh Allen, dos Bills, mas também é o primeiro dos Jets sob o comando do técnico interino Jeff Ulbrich, depois que Robert Saleh foi demitido após um início de temporada de 2 a 3.