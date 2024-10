Acampamento USWNT de Hayes comemorando o ouro enquanto olha para o futuro

AUSTIN, Texas – A técnica feminina dos Estados Unidos, Emma Hayes, classificou na quarta-feira o campo de treinamento do time em outubro como “a janela perfeita” para testar novas jogadoras que possam reforçar o time após a medalha de ouro olímpica no início deste ano.

Hayes convocou seis jogadores inéditos para o USWNT para um campo de treinamento antes de dois jogos contra a Islândia e uma terceira partida contra a Argentina na próxima semana. Três desses jogadores também estão no primeiro acampamento da equipe sênior.

“Haverá estreias neste bloco”, disse Hayes na quarta-feira no Q2 Stadium. “Esta janela, mais a janela de janeiro, são as duas grandes janelas no imediato para podermos avaliar quais outros jogadores de fora do grupo atual serão candidatos a se envolverem no que faremos.”

A partida de quinta-feira contra a Islândia também marcará a primeira vez que a equipe se reunirá desde que os americanos conquistaram o ouro olímpico em 10 de agosto, em Paris. Por mais que se fale em virar a página da Copa do Mundo de 2027 e identificar novos talentos, os três jogos desta janela são considerados contratualmente a turnê da vitória do time.

“Primeiro, queremos comemorar”, disse o meio-campista e capitão do USWNT, Lindsey Horan. “Queremos comemorar com nossos torcedores. Não voltamos a estar juntos desde as Olimpíadas, então este é um momento incrível para voltarmos a casa e podermos comemorar.

“Mas também é um novo ciclo e temos novos jogadores. Minha grande mensagem no início [of camp] e a mensagem de Emma também é: esses jogadores estão aqui por um motivo. Vocês estão aqui para melhorar o programa e estamos ansiosos pelo futuro.”

As atacantes Emma Sears e Yazmeen Ryan e a zagueira Alyssa Malonson foram convocadas pela primeira vez para a seleção principal. Hayes enfatizou na semana passada que essas convocações foram recompensas diretas pela forma dos jogadores na NWSL nesta temporada.

As defensoras Emily Sams e Eva Gaetino e o meio-campista Hal Hershfelt também não são internacionalizados, mas já estiveram em campos de treinamento anteriores. Hershfelt e Sams foram suplentes nas Olimpíadas, e Sams ganhou uma medalha de ouro desde que fez parte da lista de jogos como substituta de lesão.

A atacante Alyssa Thompson e a meio-campista Ashley Sanchez estão em seu primeiro campo de treinamento desde o final de 2023. Hayes solicitou a expansão da escalação do campo de treinamento em três para 26 membros para que ela pudesse avaliar o maior número possível de novos jogadores.

Hayes foi restringido pelo acordo coletivo do USWNT, que estipula que todos os jogadores disponíveis no elenco olímpico sejam convocados para uma turnê da vitória. Quatro jogadores da seleção olímpica estão ausentes do campo de treinamento: o atacante Trinity Rodman (costas), o zagueiro Tierna Davidson (músculo posterior da coxa) e o meio-campista Croix Bethune (menisco) devido a lesões, e o zagueiro Crystal Dunn devido a compromissos pessoais.

Emma Hayes fala com seus jogadores do USWNT durante uma sessão de treinamento no acampamento de outubro. Imagens Getty

A atacante Sophia Smith está no USWNT depois de perder mais de um mês de ação pelo Portland Thorns FC devido a um problema no tornozelo que, segundo ela, a incomoda desde as Olimpíadas. Smith voltou a campo nos últimos 29 minutos da derrota do Portland por 1 a 0 para o Racing Louisville FC, no sábado.

“Já faz um tempo que vai, vai, vai para mim, então senti que precisava resolver o problema antes que piorasse”, disse Smith na quarta-feira. “Mas estou me sentindo bem. Tenho trabalhado muito em Portland com nossa equipe médica, que é ótima. Não tenho participado de jogos, mas tenho trabalhado muito e me mantido pronto.

“Estou me sentindo bem agora, apenas construindo minutos. Obviamente, temos três jogos nesta janela e depois volto, jogo bem cedo com o Portland. bom de novo.”

Os minutos de Smith serão restritos durante a próxima semana com o USWNT – e ela não estará sozinha, mesmo entre jogadores saudáveis. A última rodada da temporada regular da NWSL começa na sexta-feira, 1º de novembro – dois dias depois do USWNT enfrentar a Argentina em Louisville, Kentucky.

Os Thorns estão em sétimo lugar e ainda não garantiram uma vaga nos playoffs.

Portland é um dos quatro times da NWSL que jogam nesta sexta-feira, o que limitará quem Hayes jogará contra a Argentina. O antigo treinador do Chelsea disse que “num mundo ideal”, ninguém jogará mais do que dois jogos completos nos três jogos.

O técnico do USWNT disse que o cronograma compacto da NWSL é mais desafiador do que ter jogadores baseados na Europa (o USWNT tem quatro no acampamento) voando para o Texas.

“Acho que o maior problema é que a NWSL tem jogos [next] sexta-feira”, disse Hayes. “Na Europa, eles não jogam até [next] Domingo. Assim, o maior desafio são as quatro equipes que disputam jogos da NWSL na sexta-feira, o que como sabemos está longe do ideal.

“E essas são conversas que tive com a NWSL, e o bem-estar dos jogadores é fundamental. Todos nós, é claro, sabemos quais são as janelas da FIFA, então esperamos que no futuro trabalhemos para não ter jogos agendados nas sextas-feiras. depois de um jogo internacional na quarta-feira, estamos trabalhando duro com a NWSL em nossa comunicação para planejar o futuro”.

Hayes disse que ela e sua equipe conduziram um “relatório extenso e abrangente” sobre as Olimpíadas que informará sua estratégia à medida que a equipe muda o foco para a Copa do Mundo de 2027 e as Olimpíadas de 2028. Essa estratégia será compartilhada internamente em janeiro, em um acampamento com jogadores seniores treinando lado a lado com um “campo de futuros” de jogadores mais jovens que são relativamente novos na experiência da seleção nacional.

“Acho que o resto deste ano será uma celebração desta jornada de vitórias para os jogadores, além de reconhecer as conquistas daqueles que tiveram um desempenho muito bom na NWSL”, disse Hayes.