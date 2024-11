Ace Flagg, irmão do fenômeno Duke Cooper Flagg, se compromete com o Maine

Poucos dias antes da estreia oficial do fenômeno Duke Cooper Flagg, o consenso projetava a escolha número 1 no draft da NBA de 2025, outro membro da família também poderia causar um impacto no nível da Divisão I no futuro: seu irmão gêmeo.

Ace Flagg, um atacante de 1,80 metro, se comprometeu a jogar pelo Maine, anunciou ele no Instagram na quarta-feira.

Ace é um candidato de três estrelas na classe de recrutamento de 2025, de acordo com a ESPN. Ele e seu irmão, ambos do Maine, faziam parte da mesma turma até que Cooper decidiu se reclassificar para a turma de recrutamento de 2024 para poder jogar pelos Blue Devils nesta temporada. Mas eles mantiveram fortes laços com seu estado natal. Durante o verão, os gêmeos organizaram juntos um acampamento de basquete juvenil em Orono, Maine.

Na temporada passada, os Maine Black Bears terminaram com um recorde geral de 15-17 e 7-9 sob o comando do técnico Chris Markwood, que está entrando em sua terceira temporada. Maine, apropriadamente, viajará para o Cameron Indoor Stadium para enfrentar o No. 7 Duke na segunda-feira, na abertura da temporada 2024-25 do time.

Embora Cooper comece sua carreira universitária com os Blue Devils nesta temporada, seu irmão gêmeo não estará muito longe. Ace foi recentemente transferido para a Greensboro Day School em Greensboro, Carolina do Norte, a apenas uma hora do campus de Duke.

Ace disse recentemente a um meio de comunicação local que acredita que a mudança o ajudará a atingir seu potencial.

“Só para poder mostrar o que posso fazer e acho que Greensboro será esse lugar para mim”, disse ele à Fox 22, uma estação de TV com sede em Bangor, Maine.