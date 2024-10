Aces não renova contrato da GM Natalie Williams

O Las Vegas Aces não renovará o contrato da gerente geral Natalie Williams como parte de uma reestruturação de seu front office, anunciou a equipe no sábado.

Williams atuou como gerente geral desde 2022 e ajudou os Ases a conquistar títulos consecutivos da WNBA em 2022 e 2023.

“Foi uma alegria e uma honra servir como gerente geral do Las Vegas Aces”, disse Williams em comunicado. “Ganhar dois campeonatos WNBA com este grupo incrível de jogadores e equipe foi um sonho que se tornou realidade. Quero agradecer a Mark Davis e à Aces Organization pela incrível oportunidade de ajudar a liderar esta franquia. observando o crescimento do jogo, estou ansioso pelo que vem pela frente.”

Escolhas do Editor

1 Relacionado

Williams, 53, foi quatro vezes All-Star durante uma carreira de sete anos na WNBA com o Utah Starzz e o Indiana Fever.

“Estamos extremamente gratos pelos esforços inestimáveis ​​de Natalie em ajudar a transformar os Aces na principal franquia da WNBA”, disse a presidente dos Aces, Nikki Fargas, em comunicado. “Seu tempo na organização remonta aos anos de formação da liga em Utah, e ela fará parte de nossa história para sempre, tendo deixado uma marca indelével como jogadora e executiva. Desejamos o melhor para Natalie e sua família. “