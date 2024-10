Acusador de assédio sexual de Kanye West afirma que a drogou na sessão de estúdio de Diddy

Kanye WestA ex-executiva / assistente pessoal de está acrescentando às suas afirmações anteriores sobre o magnata … alegando que ela não apenas foi assediada sexualmente por Ye – mas também alega que o rapper a drogou em uma sessão de estúdio co-apresentada por Diddyque.

Lauren Pisciotta — Quem entrou com uma ação judicial contra contra Kanye em junho, alegando que ele a demitiu depois de enviar textos e vídeos sexuais ao apito – alterou o processo com várias novas alegações… incluindo dizer que ela participou de uma sessão de estúdio com o rapper “Donda” e Diddy.

Pisciotta diz que ela e seu ex-cliente de gestão artística – cujo nome não consta do processo – foram convidados por Ye para a sessão que ele co-organizou com Diddy.

De acordo com a ação, logo após a chegada “foram servidas bebidas para ela e demais presentes, seguidas de um anúncio de que todos deveriam beber, caso quisessem ficar”.

LP diz que bebeu, mas … “Depois de alguns pequenos goles da bebida, servida por um assistente de estúdio sob a direção de Kanye West, também conhecido como Ye, e depois servida a ela por Kanye West, a Requerente de repente começou a se sentir desorientada.”

Pisciotta diz que acordou no dia seguinte sem se lembrar de quase nada do que aconteceu na suposta sessão de estúdio e sentiu “imensa vergonha e constrangimento”.

LP diz que anos depois, enquanto trabalhava com Kanye, ela afirma que West mencionou a noite em questão… dizendo que eles se encontraram e precederam para fornecer mais detalhes do suposto incidente.

Antes de Kanye supostamente fornecer esses detalhes, Lauren disse que pensou que simplesmente foi roubada e ficou envergonhada em um evento de trabalho.

Como dissemos a você… Lauren já estava processando Kanye por supostamente ter enviado mensagens de texto sujas nas quais ela afirma que ele escreveu coisas como: “Veja, meu problema é que eu quero transar, mas depois de transar eu quero que uma garota me diga o quanto eles foram fodidos enquanto eu estou transando com eles. Então eu quero que ela me traia…” seguido por uma linguagem ainda mais gráfica.

Pisciotta também afirma que Kanye se masturbava enquanto falava ao telefone com ela… e ele supostamente se fixava no tamanho do pênis dos namorados dela.

Diddy era preso no mês passado e acusado de conspiração de extorsão, tráfico sexual à força, fraude ou coerção e transporte para se envolver em prostituição. Ele negou todas as principais acusações de agressão sexual feitas contra ele.

Vale a pena notar… Lauren está alegando que Kanye a drogou na sessão de estúdio co-organizada por Diddy. Ela não está acusando Diddy de qualquer alegada irregularidade.