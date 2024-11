Acusadora do processo de Diddy precisa revelar seu nome ou o caso será arquivado

Diddy está enfrentando uma montanha de ações judiciais de acusadores anônimos, mas agora pelo menos um deles precisa revelar seu nome… ou levar uma L no tribunal.

De acordo com novos documentos legais, obtidos pelo TMZ, um juiz de Nova York acaba de decidir que uma mulher que está processando Diddy por uma suposta agressão sexual que ela afirma ter acontecido há 20 anos deve revelar sua identidade ou ter seu processo arquivado.

A mulher está processando como Jane Doe … e seu processo é um dos 120 processos do advogado do Texas Tony Buzzbee diz que está entrando com uma ação contra Diddy.