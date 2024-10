Adam Azim crescendo no boxe britânico usando o TDAH como um ‘superpoder’

O contendor meio-médio júnior Adam Azim disse que viver com TDAH é como ter um superpoder como boxeador profissional, mas reconheceu suas lutas quando criança e a diligência necessária para não se esgotar.

Azim (11-0, 8 KOs) enfrenta o rival inglês Ohara Davies pelo título europeu na Copper Box Arena, em Londres, com o objetivo de permanecer no caminho certo para lutar pela disputa pelo título mundial no próximo ano. O jovem de 22 anos, considerado uma das perspectivas mais brilhantes do Reino Unido, faz a segunda defesa do título europeu contra Davies (25-3, 18 KOs). Desde que se profissionalizou em dezembro de 2020, Azim mostrou que pode lutar no mais alto nível.

No entanto, Azim também é diferente do boxeador comum de outra forma.

Outubro é o mês anual de conscientização sobre o Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH), um “distúrbio de desenvolvimento marcado por sintomas persistentes de desatenção e/ou hiperatividade e impulsividade que interferem no funcionamento ou no desenvolvimento”, de acordo com o Instituto Nacional de Saúde Mental.

Os sintomas geralmente começam na infância e podem afetar os relacionamentos, bem como a capacidade de desempenho na escola ou no trabalho.

Azim sempre fica feliz em falar sobre a condição, que ele acredita ser fundamental para seu sucesso no boxe, desde que sua energia possa ser gerenciada e canalizada de forma eficaz.

“Meu TDAH é como um superpoder para mim porque posso fazer qualquer tipo de atividade que quiser e colocar muita energia nisso”, disse Azim à ESPN. “Sempre tive muita energia para me levantar e lutar boxe a qualquer hora do dia. A primeira coisa que faço quando saio da cama de manhã é começar a fazer sombra. a noite e faço uma corrida de 10 km ou soco o saco estou cheio de energia, o TDAH me mantém em movimento, me mantém treinando e focado no boxe, porque não consigo ficar parado.

“O meu pai [Az] e treinador [Shane McGuigan] estão sempre me dizendo que estou fazendo demais e que preciso me controlar. Barry McGuigan [former featherweight world champion, and father of Shane] me disse que tinha muita energia quando era lutador e disse que iria se esgotar. Então, tenho tentado ser inteligente e não exagerar.”

Se não fosse pelo TDAH, Azim poderia não ser boxeador, pois começou a praticar o esporte por conselho dos médicos.

“Quando criança eu estava no pronto-socorro [hospital] inúmeras vezes por causa do meu TDAH”, disse Azim. “Uma vez caí de uma árvore, outra vez pulei de uma janela porque pensei que era o Homem-Aranha. Então, tenho algumas rachaduras e cicatrizes, mas não por causa do boxe, mas porque estava caindo sobre cargas.

“Os médicos disseram que eu precisava canalizar minha energia, praticar um esporte, então tentei o críquete para começar. Gostava de rebatidas e boliche, mas não gostava de jogar em campo, ficar parado. mas então tentei o boxe e coloquei toda a minha energia nisso.

“Quando criança, meu pai me tirou da escola porque eu estava brincando demais, não conseguia me concentrar nas aulas e depois disso fui educado em casa, e foi bom, funcionou para mim.

“Falo sobre TDAH para conscientizar sobre o TDAH e as pessoas podem ver como o boxe me ajudou, e quero ajudar outras pessoas com TDAH falando sobre minhas experiências. podem usá-la para fazer coisas boas, é energia que você pode usar para fazer algo e alcançar algo. Não precisa ser o boxe que eles podem fazer, pode ser qualquer coisa.”

Azim, que é de Slough, a oeste de Londres, treina na mesma academia que nomes como o campeão mundial peso cruzador WBO, Chris Billam-Smith, a campeã mundial júnior peso pena feminina do IBF, Ellie Scotney, a campeã mundial interina dos leves femininos do WBC, Caroline Dubois, e o irmão de Adam, Hassan, que é um ano mais velho que Azim e 7-0 como profissional.

Azim pretende seguir os passos do ex-campeão mundial júnior dos meio-médios Amir Khan (agora aposentado), que como ele é de origem anglo-paquistanesa.

Azim ainda está longe de uma chance pelo título mundial e Davies, 32, do leste de Londres, é potencialmente sua luta mais difícil até agora. Davies precisa de um desempenho forte para reviver sua carreira após uma derrota no primeiro round para Ismael Barroso, em Las Vegas, em janeiro.

“Tenho 22 anos agora e sinto que preciso dar um passo à frente e mirar nos campeões mundiais”, disse Azim. “Tenho que estar no meu jogo porque Ohara Davies já luta em bom nível há algum tempo e esse é o tipo de luta que preciso nesta fase da minha carreira.

“Mas lutar contra Ohara é meio estranho. Conheço Ohara há anos, quando o conheci era criança, provavelmente tinha nove anos e é triste ter que lutar com ele, mas isso é boxe.”

Para saber mais sobre o TDAH e o Mês de Conscientização sobre o TDAH, visite https://www.adhdawarenessmonth.org/.