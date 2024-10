Adam Schefter pretende duplo papel como NBA Insider da ESPN em meio à saída de Wojnarowski

UMApós a saída de Adrian Wojnarowski da ESPN para se tornar o gerente geral do programa de basquete masculino de St. Bonaventure, tem havido muito burburinho sobre quem poderia ocupar seu lugar como o membro da NBA da rede. Um nome que está circulando é Adam Schefter, conhecido por sua cobertura na NFL. De acordo com Michael McCarthy da Front Office Sports, Schefter está sendo considerado para o papel de membro sênior da NBA na ESPN enquanto ainda mantém suas funções na NFL. Eles estão chamando isso de show “Ultimate Insider”.

Agora, este não é um negócio fechado de forma alguma. McCarthy mencionou que ainda é cedo, mas tanto Schefter quanto ESPN estão interessados ​​na possibilidade. Definitivamente seria uma grande mudança para Schefter, que já está ocupado com as notícias da NFL. Mas sejamos realistas, também viria com um belo solavanco em seu salário de US$ 9 milhões por ano.

Schefter já se interessou pela cobertura da NBA antes, ocasionalmente fazendo reportagens paralelas para jogos. Portanto, não está totalmente fora do campo esquerdo. Além disso, há uma cláusula em seu contrato que permite que ele trabalhe como repórter lateral da NBAentão parece que ele está de olho na quadra de basquete há um tempo.

Mas Schefter não é o único na disputa. De acordo com Andrew Marchand do The Athletic, Jeff Passan, que atualmente é membro da MLB da ESPNtambém é um candidato. Se ele conseguir o cargo, ele mudará o foco do beisebol para se concentrar exclusivamente na NBA. Isso é um grande movimento por si só.

Adam Schefter poderia fazer a transição da NFL para a NBA?

E então há Shams Charania, que Marchand apontou como outro candidato importante. Charania é um grande nome nas notícias da NBA e deixou o Stadium no início deste ano. Seus contratos com The Athletic e FanDuel TV também serão renovados em breve, então ele poderá estar em busca de um novo lar na ESPN.

Claro, existem outros rostos conhecidos na ESPN que também poderiam assumir a responsabilidade. Ramona Shelburne, Brian Windhorst e Tim Bontemps têm capacidade para assumir um papel maior na cobertura da NBA.

É definitivamente um momento emocionante para as notícias da NBA na ESPN, com todas essas mudanças potenciais em andamento. Quanto a Schefter, parece que ele está aberto à ideia de mergulhar no mundo do basquete. Na verdade, ele disse uma vez: “Sempre tive uma paixão pela NBA.” Então talvez esta possa ser sua chance de trazer essa paixão para o primeiro plano.

Quanto à ESPN, eles têm algumas decisões difíceis pela frente, mas está claro que estão empenhados em manter a cobertura da NBA de alto nível. Como disse uma fonte: “A rede sabe como é importante ter uma equipe forte de pessoas internas, especialmente no mundo competitivo das reportagens da NBA”. E com grandes nomes como Schefter e Charania potencialmente na mistura, parece que eles estão mirando alto.