Adolescente se declara culpado de assassinato de MJ Daniels, da Southern Miss

HATTIESBURG, Miss. – Uma das quatro pessoas acusadas pela morte a tiros do jogador de futebol americano do Southern Miss, Marcus “MJ” Daniels Jr., se declarou culpada de assassinato em segundo grau.

Nytavion Shaw, 16 anos, de Laurel, Mississippi, foi acusado como adulto. Os registros do tribunal mostram que em sua confissão de culpa na terça-feira, Shaw disse que o assassinato aconteceu durante um assalto à mão armada.

Shaw pode pegar de 20 a 40 anos de prisão. A data de sua sentença não foi definida imediatamente e ele continua na prisão.

Daniels, 21, foi cornerback titular na última temporada do Southern Miss. Ele foi morto em 11 de junho enquanto estava sentado em seu carro do lado de fora de seu apartamento em Hattiesburg.

Escolhas do Editor

Daniels empatou na liderança do time em interceptações com três e teve 29 tackles em 12 jogos no ano passado. O veterano de 1,80 metro e 195 libras mudou-se para um local seguro para a temporada de 2024 e era esperado que começasse novamente.

Ele jogou suas duas primeiras temporadas universitárias no Ole Miss antes de se transferir para o Southern Miss em 2023. Anteriormente, ele estrelou na George County High School.

Bond foi negado em junho para as outras três pessoas acusadas do assassinato. Eles ainda não foram a julgamento.