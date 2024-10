Advogado da acusadora de Diddy, Adria English, pedindo ao juiz que se retire do caso

A ex-estrela pornô acusando Diddy do tráfico sexual dela em suas Festas Brancas está provavelmente prestes a precisar de nova representação legal… porque o advogado que cuida do caso está pedindo a um juiz que a solte.

De acordo com novos documentos legais, obtidos pelo TMZ, Adriana Inglês advogado Ariel Mitchell-Kidd quer retirar-se do caso, alegando que Adria está lhe dando instruções conflitantes que tornam impossível para ela representar Adria.

Mitchell-Kidd também diz que houve um rompimento na relação advogado-cliente. Ela afirma que há diferenças irreconciliáveis ​​entre eles e diz que o “tom e a falta de respeito e [her] comportamento contínuo e atividades autodestrutivas” tornaram impossível para Mitchell-Kidd continuar representando-a.

TMZ divulgou a história … Adria entrou com uma ação processo bombástico contra Diddy em julho, acusando-o de agressão sexual e tráfico sexual.

Mitchell-Kidd se juntou a nós no “TMZ Live” uma semana depois de entrar com o processo e nos contou que Diddy’s acusação era iminente … e os federais eventualmente preso Diddy em setembro e o jogou na prisão.

Como dissemos a você pela primeira vez… Adria – uma ex-estrela pornô cujo nome artístico era “Omunique” – entrou com um processo relatório policial em Miami em agosto, detalhando muitas das mesmas reivindicações contra Diddy que ela apresentou no processo.

Agora, Mitchell-Kidd quer uma ruptura total com Adria… e ela diz que o caso ainda está no início do processo para que Adria não seja impactada negativamente pela contratação de um novo advogado.